Cegid annuncia l’acquisizione della società britannica StorIQ

PARIGI–(BUSINESS WIRE)–Cegid, fornitore leader di soluzioni cloud-based per i professionisti del settore finanziario (ERP, tesoreria, fiscalità), delle risorse umane (buste paga, gestione dei talenti), della contabilità, della vendita al dettaglio e dell’imprenditoria, ha annunciato l’acquisizione di StorIQ, azienda britannica fondata nel 2015, con sede a Londra e circa 30 dipendenti. La piattaforma StorIQ, dedicata alla pianificazione delle operazioni nei punti vendita, va a completare l’offerta Retail di Cegid, rafforzandone la posizione di leadership nelle soluzioni di gestione di punti vendita in Francia e all’estero.

StorIQ si rivolge particolarmente alle catene che contano tra i 50 e i 2.000 punti vendita e vanta già un portafoglio di circa 50 clienti, tra cui molti marchi prestigiosi come Hugo Boss, Clarks, Douglas, Marks & Spencer International, Mountain Warehouse, Nespresso, ecc., alcuni dei quali utilizzano le sue soluzioni a livello globale. La sua soluzione è attualmente utilizzata in oltre 11.000 punti vendita in più di 50 Paesi.

La piattaforma StorIQ consente di migliorare la pianificazione delle operazioni e la produttività dei punti vendita e comprende diversi moduli:

– gestione dei task e della comunicazione: liste di controllo, newsletter, campagne;



– gestione della conformità: report, immagini, conformità agli standard del marchio;



– formazione: Q&A e modulo LMS (Learning Management System) che contribuiscono alla partecipazione dei dipendenti, al rispetto delle caratteristiche del marchio e all’esperienza attesa dai clienti in negozio;



– gestione dei planning delle attività.

Con 1.000 marchi in 75 paesi dotati delle soluzioni retail di Cegid, che rappresentano 75.000 negozi connessi, Cegid supporta la trasformazione digitale delle aziende specializzate e dei marchi del lusso affinché possano gestire le loro attività retail multicanale e acquisire tutte le vendite e la clientela potenziale. La piattaforma unificata di e-commerce Cegid Retail consente di offrire un’esperienza di shopping eccezionale, con la massima agilità in tutto il mondo. Integrata da StorIQ, offre quindi una copertura completa della gestione del punto vendita.

L’acquisizione di StorIQ consente a Cegid di rafforzare la propria competenza nei punti vendita con una soluzione innovativa che risponde perfettamente alle esigenze dei rivenditori, consolidando la sua presenza internazionale. Migliorando l’esperienza dei dipendenti, questa volta nell’ambito del commercio specializzato, Cegid rafforza la sua leadership nel campo della gestione dei talenti.

“ Oggi più che mai il futuro del negozio fisico dipende dalla capacità dei retailer di accelerare e adattarsi per offrire ai clienti esperienze coinvolgenti e servizi innovativi e utili, semplificando e monitorando contemporaneamente la gestione delle attività del personale del negozio. La sinergia delle attuali offerte di Cegid e StorIQ consentirà ai brand e alle aziende di ottimizzare il rendimento della loro rete di negozi fisici per offrire un’eccezionale esperienza di acquisto unificata, catturando al contempo nuove opportunità di vendita, afferma Pascal Houillon, A.D. di Cegid. “L’ottimizzazione della gestione delle operazioni del punto vendita consentita da StorIQ contribuirà al successo dei nostri clienti attuali e futuri. Questo è il senso di Retail the New Way” .

Amy Bastow, cofondatrice e direttrice generale, e tutti i dipendenti di StorIQ entrano a far parte di Cegid e della sua Business Unit Retail sotto la guida di Nathalie Echinard.

Informazioni su StorIQ

StorIQ è un’applicazione precisa e intuitiva per la gestione delle operazioni nel punto vendita che fa risparmiare tempo e semplifica la vita al personale del punto vendita e della sede centrale. StorIQ razionalizza le comunicazioni e la gestione delle attività, aiutando il personale dei punti vendita a rispettare le linee guida del marchio e assicurando ai manager che i loro negozi rispettino ogni dettaglio ogni giorno, massimizzando così il valore del parco negozi. StorIQ è l’applicazione di gestione delle operazioni nel punto vendita più semplice da implementare, con una serie di funzionalità specifiche e un’assistenza che garantisce la soddisfazione dei clienti nel tempo.

StorIQ supporta 11.000 negozi in 55 paesi, marchi globali e rivenditori locali di tutti i settori.

L’azienda, fondata nel 2015, ha circa 30 dipendenti e ha sede a Londra.

Maggiori informazioni https://www.storiq.net/

Informazioni su Cegid

Cegid è leader nelle soluzioni di gestione basate sul cloud per i professionisti dei settori finanziario (tesoreria, fiscalità, ERP), delle risorse umane (buste paga, gestione dei talenti), della contabilità, della vendita al dettaglio e dell’imprenditoria. Con un solido modello di business full cloud, Cegid si impegna a lungo termine nei confronti dei clienti e supporta la digitalizzazione delle aziende, dalle piccolissime imprese ai grandi clienti, per un’esperienza superiore e distintiva sia in Francia che all’estero. Cegid ha una visione lungimirante e pragmatica del business, insieme alla grande capacità di innovazione, alla padronanza delle nuove tecnologie e ad una conoscenza unica delle normative. In un mondo in rapida evoluzione, Cegid apre opportunità e mette in luce tutto il valore delle attività dei clienti fornendo loro soluzioni utili e innovative.

Con un’ambizione internazionale, Cegid conta oggi 3.600 dipendenti e vende le sue soluzioni in 130 Paesi. Cegid ha realizzato un fatturato annuo di 632 milioni di euro (al 31 dicembre 2021). Pascal Houillon è entrato in Cegid a marzo 2017 e ne è l’Amministratore Delegato.

Maggiori informazioni: www.cegid.com/en

