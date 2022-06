Catheon Gaming nomina a CEO l’ex responsabile di Activision Blizzard APAC

William Wu e Mark Aubrey svolgeranno il ruolo di co-CEO di Catheon Gaming.

Mark Aubrey ha accumulato oltre 19 anni d’esperienza nel settore videogiochi e ha all’attivo una lunga esperienza nello sviluppo ed esecuzione di strategie globali volte a costruire aziende di grande successo.

Mark Aubrey e William Wu uniranno le rispettive competenze per espandere Catheon Gaming, facendone la principale piattaforma tecnologica di gioco su blockchain per gli sviluppatori di videogiochi.





HONG KONG e SYDNEY–(BUSINESS WIRE)–Catheon Gaming (“la Società”), azienda di videoludica e intrattenimento su blockchain integrata in più rapida crescita, ha annunciato oggi che Mark Aubrey verrà nominato nuovo co-CEO, con decorrenza 11 luglio 2022. Aubrey lavorerà a fianco di William Wu, fondatore e CEO, per l’espansione della Società nel crescente settore dei videogiochi su blockchain. Catheon Gaming opera in associazione con sviluppatori di videogiochi leader del settore e con titolari di proprietà intellettuale per sviluppare e lanciare i giochi su blockchain migliori della categoria e presentarli al pubblico più vasto possibile.

Aubrey entra in Catheon Gaming in veste di CEO, abbandonando il suo precedente ruolo di direttore generale e responsabile di Asia Pacifico (“APAC”) in Activision Blizzard, il principale sviluppatore di videogiochi ed editore di software d’intrattenimento rinomato per aver creato alcuni dei giochi più acclamati dalla critica specializzata, tra cui Call of Duty e World of Warcraft. Mark Aubrey vanta oltre 19 anni d’esperienza nel settore dell’intrattenimento e del gioco nella regione APAC.

In Activision Publishing Aubrey era responsabile della gestione di tutti i mercati verticali delle operazioni e dei team commerciali e di commercializzazione sia di Activision Publishing sia di Blizzard Entertainment in Australia/Nuova Zelanda, Giappone, Corea, India e Grande Asia. Ha diretto grandi team di dipendenti presso quattro sedi regionali con piena responsabilità per i profitti e perdite relativi ad APAC, la più importante regione Web3 a livello globale, con la maggioranza di entrate dai videogiochi e il maggior numero di utenti Web3.

Prima di Activision Blizzard, Aubrey ha lavorato a lungo presso Warner Bros. Entertainment in veste di responsabile marketing del gruppo, orchestrando sinergie e opportunità commerciali tra i gruppi (Home Entertainment, Theatrical, Television, HBO, Games, Consumer Products e Digital Distribution). Aubrey ha conseguito una laurea di economia aziendale e marketing dall’Università di Newcastle.

“Sono molto lieto della nomina di Mark Aubrey a CEO di Catheon Gaming e attendo con ansia di lavorare al suo fianco per condurre Catheon Gaming nella sua entusiasmante nuova fase di crescita”, ha detto William Wu, fondatore e CEO di Catheon Gaming. “Aubrey reca con sé una profonda esperienza globale del mondo dei videogiochi ai più alti livelli, avendo coadiuvato la divisione APAC altamente pertinente dello sviluppatore ed editore di videoludica di maggiore successo al mondo.”

William Wu dapprima ha fondato SolChicks nel settembre 2021 e in seguito Catheon Gaming, lanciando 20 titoli nel corso di nove mesi. Con la nomina di Aubrey, Wu si concentrerà sulla visione e strategia di lungo termine della Società, rimanendo pienamente coinvolto nelle attività di Catheon e SolChicks.

Informazioni su Catheon Gaming

Catheon Gaming è la società di videoludica e intrattenimento su blockchain integrata in più rapida crescita a livello globale, con un portafoglio al 10 di giugno 2022 di oltre 20 videogiochi. La serie principale della Società, SolChicks, è entrata nel mercato a seguito del successo della raccolta di fondi presso diversi investitori di venture capital, istituzioni e partner Launchpad. La Società è ricca di competenze in ambito tecnico, della videoludica e del marketing ed è radicata nel settore della blockchain. La strategia della Società è di operare in associazione con sviluppatori di videogiochi leader del settore e con titolari di proprietà intellettuale per sviluppare e lanciare i giochi su blockchain migliori della categoria e presentarli al pubblico più vasto possibile.

Per maggiori informazioni visitare: https://catheongaming.com/.

