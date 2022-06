Cataldo Calabretta e la sua bellissima Carmela Novello hanno detto sì

Un matrimonio in un contesto da favola per Cataldo Calabretta e la sua bellissima Carmela Novello.

Il celebre avvocato, docente universitario, volto noto della tv (oggi commissario della Sorical, la società che gestisce il servizio idrico in Calabria) è convolato a nozze con la splendida Carmela Novello.



A celebrare le nozze è stato monsignor Francesco Viscome, giudice della Corte d’Appello del Vaticano.

Sull’altare della sontuosa Chiesa di Santo Spirito in Sassia, dal 1994 dedicata al culto della Divina Misericordia per volere di Papa Giovanni Paolo II, con lui, c’erano, in veste di testimoni di questo momento felice il fratello della sposa Antonio Novello, Vittoriana Abate, giornalista di Raiuno, Micaela Ottomano, noto avvocato, Antony Iannuzzi, barone e attore, il maestro orafo Michele Affidato, la sfavillante Roberta Morise, che in questo periodo è impegnata quotidianamente con la conduzione di “Camper” su Raiuno e Raffaele Librandi, produttore calabrese, titolare dell’omonima e prestigiosa cantina di famiglia.

Tra gli ospiti d’eccezione, parterre di protagonisti dello star system, parlamentari e politici di tutt’Italia. A prendere parte al lieto evento c’erano anche il conduttore Rai Savino Zaba, la solare Monica Marangoni, volto di Rai Italia, Beppe Convertini, reduce dal successo della conduzione dell’ultima edizione di “Linea Verde”, la giornalista e conduttrice tv Caterina Collovati con il “leggendario” marito Fulvio, l’autrice storica di “Porta a Porta” Antonella Martinelli, gli autori tv e noti giornalisti Luigi Miliucci e Tommaso Martinelli.

La direttrice del settimanale Ora Lorella Ridenti, i giornalisti Giuseppe Malara del Tg2, Annamaria Terremoto, Giancarla Rondinelli, volto di Raiuno, Sasha Lunatici, Paola Ferrazzoli, Mariella Anziano e Grazia Pitorri. Presenti anche le cantanti Micaela e Sara Galimberti.

Non è passata inosservata la presenza di Marzia Gregoraci, somigliante come una goccia d’acqua alla sorella Elisabetta, legatissima allo sposo ma purtroppo assente giustificata perché impegnata nella registrazione della prima puntata di “Battiti Live” a Bari.

L’onorevole Giuseppe Galati con la moglie l’avvocato Carolina Lussana. Il famoso avvocato matrimonialista Gian Ettore Gassani, l’onorevole Simone Billi, i parlamentari Domenico Furgiuele e Fausto De Angelis, il senatore Sergio Divina, l’avvocato Claudia Eccher, l’avvocato Rita Neri, l’assessore della Regione Umbria Paola Agabiti, sindaco di Scheggino con il marito, l’imprenditore Giammarco Urbani, esponente dell’azienda familiare, eccellenza del Made in Italy, che esporta dalla provincia di Perugia il tartufo in tutto il mondo.

Il sindaco di Cariati l’avvocato Filomena Greco, l’imprenditrice Paola Picilli, l’imprenditore e produttore di divani dallo stile raffinato Maurizio Nieri con la consorte Cinzia Maccioni. Tutto perfetto e curato nel minimo dettaglio dalla Wedding Federica Marzella di “Felici & Contenti”.



La sposa era fasciata in un magnifico abito di Pronovias e insieme allo sposo, per l’outfit, si sono affidati alla professionalità di Angela Vitale. All’acconciatura della sposa ci ha pensato lo straordinario hair stylist Alessandro Strumbo mentre il make-up è stato curato da Ana Popusoi. Tutti gli invitati sono stati accolti nella suggestiva cornice fiabesca del Rome Cavalieri, A Waldorf Astoria.