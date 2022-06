Camper: una ventata di freschezza su Rai1 con Roberta Morise e Tinto

Parte oggi l’estate di Rai1 con le relative novità televisive. Il mezzogiorno di Rai1 splende con Roberta Morise e Tinto, una inedita coppia del piccolo schermo che dà una nuova luce alla rete ammiraglia della tv di stato con il nuovo programma Camper.

Un cambio e una piacevole rinfrescata per Rai1 che allieta i telespettatori coni un programma ricco di contenuti interessanti.

Per la Morise si tratta di un importante ritorno in Rai dopo “l’ingiusta” scelta della Tv di stato di sostiuirla alla conduzione a I Fatti vostri, programma condotto brillantemente fino alla stagione 2019/2020 al fianco di Giancarlo Magalli. A distanza di qualche anno arriva questa importante chance per l’affascinante conduttrice calabrese che ha dimostrato grande padronanza nel suo debutto odierno. Il suo brio e la sua “frizzantezza” ben si combinano con Tinto, all’anagrafe Nicola Prudente, che si rivela un altro ottimo padrone di casa di Camper.

Un programma che, come già detto, porterà una ventata di freschezza nei mesi più caldi dell’anno. A coadiuvare l’ottimo lavoro dei due conduttori ci sarà anche quello della ricca squadra di inviati.

Su tutti spicca la brava e talentuosa Elisa Silvestrin: alla guida di un camper, ogni settimana viaggerà in una regione italiana, sempre in collegamento con lo studio centrale.

Tra gli altri menzioniamo Maria Elena Fabi, Bianca Luna Santoro, Gloria Bortolini, Marco di Buono, Monica Caradonna, Barbara Pedrotti, Fabrizio Mainini e Lorenzo Branchetti.

Tra i momenti clou del programma anche quello della sfida con Federica De Denaro.