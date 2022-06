Camper (Rai1): le anticipazioni della settimana 27 giugno – 1 luglio

Prosegue il viaggio di “Camper“, il programma di Rai 1 in diretta ogni giorno dal lunedì al venerdì dalle 12 alle 13.30 che accompagna i telespettatori in vacanza in tutta Italia con Tinto e Roberta Morise.

Camper in Sardegna

La regione protagonista della prossima settimana, a partire dal 27 giugno, sarà la Sardegna, con Monica Caradonna che farà scoprire i prodotti tipici come il pane carasau, i formaggi, la bottarga di Cabras, il tonno di Carloforte.

Elisa Silvestrin proseguirà il suo viaggio sul Camper facendo tappa a Buggerru, Costa Rei, all’Ecoparco Neulè, all’Oasi Naturale Biderosa, e a Santa Lucia di Siniscola.

Sarà invece Gloria Aura Bortolini a far scoprire i borghi più affascinanti della regione sarda: Iglesias, Barumini, Santu Lussurgiu, Nuoro e Castelsardo saranno i paesi di cui saranno svelate tradizioni, storia e curiosità.

Francesco Gasparri continuerà il suo viaggio rigorosamente camminando tra i sentieri più suggestivi del Trentino, mentre Maria Elena Fabi ci farà vivere le spiagge della Sicilia.

In studio la sfida di cucina vedrà protagonista una squadra della Calabria e una della Liguria, sotto l’occhio attento della giudice Federica de Denaro.