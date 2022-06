Cadillac XT4: allo studio il restyling di metà carriera

La SUV compatta Cadillac XT4, commercializzata anche sul mercato italiano, sarà sottoposta prossimamente al restyling di metà carriera. Infatti, il rinnovamento estetico è previsto oltreoceano per l’anno prossimo. La versione europea, invece, sarà introdotta nel corso del 2024.

Esteticamente, la nuova Cadillac XT4 restyling sarà riconoscibile per lo stile in linea con la SUV elettrica Lyriq. Inoltre, potrebbe essere affiancata dall’inedita GT4, ovvero il modello ‘alter ego’ in chiave più sportiva con la carrozzeria SUV coupé.

A livello di motorizzazioni, la prossima Cadillac XT4 restyling sarà disponibile con il propulsore a benzina 2.0 TB da 240 CV e l’unità diesel 2.0 TD da 180 CV di potenza. Tuttavia, non sono escluse le configurazione a propulsione ibrida Mild Hybrid e Plug-In Hybrid. Infine, dovrebbe adottare anche l’altro motore 1.5 TB a benzina.