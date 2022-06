BMW X2: nuove indiscrezioni sulla prossima generazione

Nuove indiscrezioni per la futura BMW X2, variante SUV coupé della prossima X1. Lunga all’incirca 4,5 metri, sarà riconoscibile per lo stile in linea con le più grandi X4 ed X6. Tuttavia, la principale novità sarà rappresentata dall’inedita BMW iX2, dotata del doppio motore elettrico da 313 CV di potenza complessiva e 494 Nm di coppia massima.

Inoltre, la seconda generazione della BMW X2 sarà proposta anche nella confermata configurazione Plug-In Hybrid a propulsione ibrida, con le declinazioni xDrive25e da 245 CV ed xDrive30e da 326 CV di potenza complessiva. Per il resto, la gamma comprenderà anche le versioni sDrive18i a benzina da 156 CV ed sDrive18d a gasolio da 150 CV di potenza.

Tra le novità della nuova BMW X2 figurerà anche la tecnologia Mild Hybrid da 48V, per la declinazione xDrive23i con il propulsore a benzina 2.0i TwinPower Turbo da 218 CV, nonché per la versione xDrive23d con l’unità diesel 2.0d TwinPower Turbo da 211 CV di potenza.