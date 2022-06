Blanco in ospedale: “Ho avuto un incidente, devo stare a riposo”

(Adnkronos) – “Purtroppo ho avuto un incidente per il quale devo per forza restare a riposo… (ora sto bene)”. Così Blanco su Instragram. Il giovane artista bresciano, che ha vinto Sanremo 2022 insieme a Mahmood con ‘Brividi, ha pubblicato anche un video che lo ritrae in ospedale sdraiato sul letto. “La data del 24 a Genova sarà rimandata a un altro giorno”, riferendosi a un concerto che avrebbe dovuto tenere nel capoluogo ligure. “Vi voglio un mondo di bene e amo la musica più della mia salute per questo non sapete quanto soffro a non poter essere sul palco quel giorno spero di non deludere nessuno – scrive ancora – Vi aggiornerò sulla nuova data in cui la sposteremo”.

In un altro post nelle storie, sempre di Instagram, il cantante aggiunge: “Per lo stesso motivo non sarò presente ai Tim Summer Hits di Roma del 23 giugno e ci vediamo il 1 luglio a Rimini. E non riuscirò neanche il 25 per la festa di radio Deejay. Chiedo scusa. Vi voglio bene”, conclude Blanco con l’emoticon del cuoricino rosso.