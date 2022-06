Bitcoin ai minimi da dicembre 2020, sotto i 25mila dollari

(Adnkronos) – Forte calo del bitcoin che si attesta sotto i 25mila dollari a un minimo che non si registrava da dicembre 2020. La regina delle criptovalute, infatti, si attesta attualmente a 24.487 dollari, in flessione dell’11,23% nelle ultime 24 ore. Performance negativa anche per Ethereum che perde il 15,47% a 1.244 dollari.