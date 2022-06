Bettoni (Inail): “Lo sport è fondamentale per la riabilitazione di persone con disabilità”

(Adnkronos) – Antonio Maglio ha insegnato “che l’attività sportiva è fondamentale per la riabilitazione e il recupero delle persone con disabilità: gli saremo per sempre grati”. Lo ha detto il presidente dell’Inail, Franco Bettoni, intervenuto in videoconferenza all’evento organizzato nella sede dell’istituto “Antonio Maglio: una bella storia tutta italiana”, dedicato al medico dell’Inail che a partire dagli anni Cinquanta è stato pioniere della sport-terapia per la piena integrazione sociale delle persone con disabilità, al quale è dedicato il film per la tv “A muso duro”, trasmesso in prima serata da Rai Uno.

“La fiction ha riscosso un enorme successo prosegue Bettoni-, un riconoscimento meritato a un uomo straordinario che già negli anni ’50 aveva scoperto il potere riabilitativo dello sport e ha fatto capito che la vita potesse essere vissuta appieno a chi aveva subito una grave disabilità. Maglio era un medico Inail e mi sento davvero orgoglioso oggi di rappresentare l’instituto che rappresento. Sono certo che anche questa sarà una mattinata ricca di emozioni”.