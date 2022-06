Beppe Denitto nuovo conduttore di Radio Capital

Beppe Denitto approda a Radio Capital. Appuntamento il sabato e la domenica dalle con Capital Hall of Fame!

La musica degli ultimi sei decenni in rotazione, un successo dopo l’altro. Dagli anni ’60 alle ultime hit, la competenza di Beppe Denitto accompagna attraverso una meravigliosa time machine musicale targata Radio Capital.

Nato a Monopoli (sì, come il gioco) negli anni 70, per metà della vita passata alla radio sin dai tempi della spugna fonoassorbente e del vinile. Il microfono è come un piatto di patate, riso e cozze : irresistibile! recita così la sua scheda di presentazione sul sito dell’emittente radiofonica

L’esordio è avvenuto ieri, 2 giugno, nel giorno della Festa della Repubblica. Un importante traguardo per lo speaker pugliese che dopo Radio Selene, Radio Manbassa, Radio Puglia e la recente esperienza a Radio Radiosa, approda meritatamente a Capital.

Beppe Denitto sarà in conduzione su Radio Capital ogni domenica – e nelle giornate di giovedì 2 e sabato 4 – inizialmente in “Capital Hall of Fame” (Il sabato e la domenica dalle 14.00 alle 17.00) e successivamente nella fascia 10.00-12.00.