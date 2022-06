Beppe Convertini: “Linea verde? Ringrazio il pubblico per questa stagione da record”

L’ultima puntata di Linea Verde, andata in onda domenica 5 giugno, ha sfondato il tetto del 26% di share, superando i tre milioni di telespettatori. Una grandissima soddisfazione per Beppe Convertini, padrone di casa da ben tre stagioni, a cui dallo scorso settembre si è aggiunto Peppone Calabrese.



E’ stata una stagione all’insegna degli ascolti record e di un crescente gradimento da parte del pubblico per “Linea Verde”, programma di Rai1 che da quarantun’anni racconta l’agricoltura italiana e le sue eccellenze, il territorio e il reparto enogastronomico ed agroalimentare, colonne portanti dell’economia nazionale con un occhio sempre attento alle nuove frontiere legate alle politiche culturali, energetiche ed ecologiche mirate alla salvaguardia e allo sviluppo del territorio.

“La stagione di Linea Verde appena conclusasi è stata straordinaria. Ringrazio il pubblico di Rai1 che ci ha seguito con grande affetto, facendoci toccare dei picchi di ascolto davvero incredibili. Sono davvero felice di aver raccontato tutta l’Italia con le storie di grandi donne e uomini instancabili che fanno sì che la nostra agricoltura, il nostro allevamento, il nostro artigianato, la cucina italiana, le nostre tradizioni e i prodotti della nostra terra siano apprezzati in tutto il mondo e siano il cuore pulsante dell’economia italiana. Sono felice di aver lavorato con Peppone, con il quale si è creata una splendida alchimia, e con una super squadra di professionisti e soprattutto di grandi amici di Linea Verde e di Rai1 – dichiara Convertini, che aggiunge – Grazie al Direttore di Rai1 Stefano Coletta e al Vicedirettore Angelo Mellone per la fiducia accordatami in questi tre meravigliosi anni alla guida di Linea Verde. È stata davvero un’annata straordinaria fatti di incontri, emozioni e di tanti ricordi che porterò per sempre nel cuore“.