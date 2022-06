Bardelli: ‘Next offre esperienza semplice e sicura ai nostri clienti’

(Adnkronos) – “Next mira ad offrire un’esperienza sempre più semplice e sicura ai nostri clienti, racchiudendo in un solo dispositivo oltre 30 servizi. La semplicità di utilizzo è la prima caratteristica distintiva di Next: il dispositivo permette di accedere a tantissimi servizi, offerti da Generali e da Telepass, tramite un comodissimo ed intuitivo comando vocale. Mentre la sicurezza è data dai servizi di assistenza alla guida, come il Real time coaching, che valuta lo stile di guida dell’automobilista ed, eventualmente, lo invita ad una guida più sicura”.

Lo ha affermato, a margine della conferenza stampa di presentazione del nuovo dispositivo realizzato da Generali e Telepass ‘Next’, Francesco Bardelli, Ceo Generali Jeniot & Chief Business Transformation Officer di Generali Italia.

“Grazie alla soluzione innovativa denominata “Immagina strade nuove” di Generali è possibile estendere la copertura assicurativa addirittura a cinque persone (parte o del nucleo familiare dell’assicurato o amici che vengono identificati dall’assicurato) – conclude Bardelli – Ritengo che questo sia un modo molto semplice e sostenibile di estendere la sicurezza e la protezione, oltre alla prevenzione data dalla tecnologia, dalle auto a tutti i nostri clienti”.