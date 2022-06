Atp Queen’s 2022, Berrettini trionfa: Krajinovic ko in due set

(Adnkronos) – Matteo Berrettini vince il torneo Atp del Queen’s, conquistando il secondo titolo consecutivo dopo Stoccarda e il secondo di fila nel circolo della regina. In finale, il numero uno azzurro, si è imposto in due set con il punteggio di 7-5, 6-4 in un’ora e mezza di gioco sul serbo Filip Krajinović attuale numero 48 al mondo, già battuto dall’azzurro in finale nel 2019 a Budapest.

Berrettini, nonostante la vittoria, uscirà dalla top 10 da domani. L’azzurro è stato scavalcato dal polacco Hurkacz, in finale ad Halle dove affronterà Medvedev. Krajinovic, invece, ha già guadagnato 17 posizioni ed è virtualmente n. 31 al mondo.

Il tennista romano, che si è messo alle spalle lo stop per l’operazione al polso, conquista il settimo titolo della carriera, il quarto sull’erba e il secondo nel 2022’.

“Troppe emozioni: l’ultima cosa che mi sarei aspettato, dopo l’infortunio, è vincere due tornei e difendere il titolo qui, in uno dei tornei più prestigiosi del circuito. Non vorrei piangerei, gran parte del merito è del mio team. E’ incredibile”, ha detto Berrettini dopo la sua doppietta al Queen’s. “Comunque fosse andata, sarebbe stato un bel ricordo – ha aggiunto il tennista romano – Sono arrivato a Stoccarda e non è che mi sentissi tanto bene, non colpivo tanto bene e come prima, però ho vinto… Sono italiano, noi ci lamentiamo sempre, adesso però non mi lamento”, ha aggiunto Berrettini. “Wimbledon? Non avrei potuto chiedere di meglio per la preparazione, ma questo non è un torneo di preparazione, ero qui per difendere il mio titolo in uno degli appuntamenti più prestigiosi”.