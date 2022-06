Assicurazione auto online: si può fare anche senza targa?

Il mondo delle assicurazione auto online sta conquistando i consumatori grazie a due grandi vantaggi: il risparmio sul costo della polizza e la comodità di non doversi spostare da casa come accade con le compagnie tradizionali.

In genere, per quantificare il costo dell’assicurazione auto online occorre inserire nel form dedicato la targa dell’auto e il nome del contraente. Se hai acquistato una macchina nuova e ancora non conosci la targa puoi farlo comunque, ti verranno richieste informazioni aggiuntive per conoscere la cifra da pagare. In assenza del numero di targa le compagnie richiedono maggiori dettagli sul veicolo. Il numero di targa infatti serve a recuperare velocemente tutti i dati del veicolo dalla banca dati dell’ANIA.

I vantaggi delle assicurazioni online

Le assicurazioni auto online sono più vantaggiose perché le agenzie che operano senza o quasi sedi fisiche, ovvero senza le diverse filiali classiche delle compagnie storiche, riescono a risparmiare sul costo dei locali, degli affitti e delle utenze e riescono a garantire polizze più vantaggiose.

Il risparmio, che può essere stimato oltre il 40%, non è da sottovalutare in un momento in cui sono aumentati i prezzi di tutto ciò che è indispensabile per sopravvivere. L’aumento dei prezzi della luce, del gas, della benzina e dei beni alimentari di prima necessità hanno creato una situazione nella quale qualsiasi spesa viene effettuata con grande attenzione.

Sottoscrivere un’assicurazione online conviene a patto di affidarsi ad una compagnia assicurativa seria.

Verti assicurazioni: assicurazioni auto online

Verti Assicurazioni, con la sua assicurazione auto online, è una garanzia per il contraente: la compagnia è stata infatti premiata per le ottime tariffe che propone. Per evitare sgradevoli sorprese, soprattutto se hai affrontato una spesa importante, acquistando una nuova auto, occorre confrontare le offerte sul mercato visitando i diversi siti e leggendo le recensioni anziché i portali di comparazione online. La tua nuova macchina dovrà essere protetta da una polizza sicura.

Le compagnie assicurative sono molte e valutare la serietà dell’agenzia evita sgradevoli sorprese. Le agenzie serie chiariscono alcuni dettagli, come la franchigia e i massimali che incidono sul costo. Una polizza molto economica può sembrare talvolta conveniente, ma si rischia, in caso di sinistro, di non ricevere il risarcimento.

Assicurazioni auto online: Soluzioni originali per i clienti

Verti Assicurazioni è un’agenzia leader nel settore assicurazioni online auto, moto, furgoni e casa. Ha una storia di tutto rispetto che inizia nel 1985, in Inghilterra. La prima assicurazione diretta per il servizio di polizze auto inizia a muoversi sul mercato italiano venti anni fa, nel 2002, col nome di Direct Line. Successivamente viene rilevata dal gruppo MAPFRE, la più grande multinazionale spagnola. Nel 2015 il gruppo, in Italia, si chiamerà Verti e si propone l’obiettivo di trovare sempre soluzioni originali per i clienti.

Perché parliamo di soluzioni originali? Tutti sanno che l’RCA, acronimo di Responsabilità Civile Autoveicoli è obbligatoria per legge. La polizza base copre il conducente, in caso di sinistro, per danni provocati alle cose e alle persone con massimali imposti dalla legge.

Le persone sono anche gli eventuali passeggeri presenti nell’auto ma non il conducente. Per ottenere una polizza più vantaggiosa è importante scegliere le garanzie accessorie che coprono altri rischi, come ad esempio il furto e l’incendio.

Le garanzie accessorie delle assicurazioni auto online

Il furto è un evento che purtroppo può capitare, e trovarsi all’improvviso senza vettura è decisamente spiacevole. Per evitare il rischio occorre essere coperti dalla garanzia accessoria, altrimenti all’assicurazione non spetta il risarcimento.

In caso di furto occorre, per prima cosa, sporgere denuncia ai Carabinieri e alla Polizia, recarsi al Pubblico Registro Automobilistico per evitare la spesa del bollo e comunicare il furto alla compagnia assicurativa che avvierà le pratiche di rimborso.

Altri eventi spiacevoli da evitare sono gli atti vandalici o i danni ai cristalli, che coprono eventuali spese impreviste che purtroppo possono capitare a tutti.

E’ importante ricordare che in alcuni casi le polizze sono più care per fattori che non dipendono dal contraente. Se vivi in una città dove ci sono molti incidenti, e quindi il rischio per la compagnia è maggiore, il prezzo sale. Però, poiché la classe di merito conta, chi non ha avuto incidenti negli ultimi 5 anni può contrattare il prezzo.

Poiché, banalmente, prevenire è meglio che curare, sia che tu abbia acquistato un auto di lusso sia un utilitaria, è meglio affidarsi a un sito serio, e con Verti Assicurazioni non avrai sorprese, né per gli imprevisti, né per i costi dell’assicurazione.