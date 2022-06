Arcadis: la prosperità oltre il profitto identificata come tendenza chiave tra le città sostenibili

(Adnkronos) – AMSTERDAM, 14 giugno 2022 /PRNewswire/ — Arcadis ha pubblicato oggi il suo Sustainable Cities Index (SCI) 2022, che valuta la prosperità in 100 città mondiali. Oslo guida l’indice, seguita da molte città europee. Tokyo, Seattle e San Francisco sono tra le prime dieci.

Lo SCI classifica le città in base a tre fondamenti della sostenibilità: pianeta, persone e profitto. Con 26 indicatori e 51 parametri, insieme i fondamenti indicano la prosperità complessiva e riflettono i servizi interconnessi e gli obiettivi che le città devono prendere in considerazione nel perseguire gli obiettivi di sostenibilità. La ricerca evidenzia inoltre i punti di forza e le opportunità delle città selezionate.

Sebbene le primi dieci abbiano ottenuto i punteggi combinati più alti, nessuna città si è classificata tra le primi dieci in tutti e tre i fondamenti. Ciò indica che l’eccellenza in una sola categoria non è sufficiente per la prosperità a lungo termine. Mentre le città gareggiano per rispettare gli impegni degli accordi di Parigi entro il 2030, dare uguale valore a ciascun pilastro produrrà i migliori risultati.

“Ogni città è unica con il proprio mix di punti di forza e debolezze”, ha dichiarato John Batten, Arcadis Global Cities Director. “Non esiste un’unica soluzione in grado di far avanzare una città verso la sostenibilità. Avere un responsabile della sostenibilità e una rete di ricarica dei veicoli elettrici aiuta, ma ci sono altre sfide interconnesse che le città devono affrontare per compiere progressi duraturi, come la disponibilità di alloggi e l’uguaglianza di reddito”.

L’edizione 2022 segna il quinto SCI di Arcadis e adotta una visione olistica della sostenibilità per evidenziare le sfide in continua evoluzione che le città devono affrontare. Le città incluse sono state scelte per fornire una panoramica dell’ambiente urbano mondiale, della copertura geografica, della varietà economica, delle aspettative di crescita futura e delle sfide di sostenibilità. Gli indicatori sono stati valutati da esperti di Arcadis e i parametri sono stati selezionati sulla base delle informazioni disponibili in tutte le città e della credibilità delle fonti.

Le 10 principali città sostenibili:

1. Oslo

2. Stoccolma

3. Tokyo

4. Copenaghen

5. Berlino

6. Londra

7. Seattle

8. Parigi

9. San Francisco

10. Amsterdam

