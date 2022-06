Aqara aggiorna il suo iconico hub M1S

NEW YORK–(BUSINESS WIRE)–Aqara, fornitore leader di prodotti per la casa intelligente, ha rilasciato l’hub M1S Gen 2, una versione migliorata dell’iconico hub M1S per il controllo della casa intelligente. Dotato di nuovi aggiornamenti a livello hardware e software, l’hub M1S Gen 2 eredita la maggior parte delle caratteristiche del modello precedente e adotta lo standard WPA3 per migliorare la sicurezza della rete. Propone inoltre suonerie configurabili che permettono agli utenti di creare automazioni domotiche più personalizzate. Il nuovo hub è ora disponibile negli store Amazon a marchio Aqara nella UE (Francia, Germania, Italia e Spagna) e nel mondo* tramite i distributori Aqara autorizzati, con la disponibilità prevista anche nel Nordamerica (Stati Uniti e Canada) nei prossimi mesi.

Analogamente agli altri hub Aqara, l’hub M1S Gen 2 è un centro di controllo parte dell’ecosistema Aqara che connette alla rete Wi-Fi altri dispositivi Aqara Zigbee. Gestisce e controlla scenari e dispositivi intelligenti, come interruttori, prese, tendaggi, tende oscuranti e altro ancora. Il modello M1S Gen 2 è conforme al protocollo Zigbee 3.0 e supporta fino a 128 dispositivi Aqara**; consente inoltre la compatibilità tra i dispositivi secondari connessi e la maggior parte degli ecosistemi di terze parti, tra cui HomeKit, Alexa, Google e IFTTT. M1S Gen 2 dovrebbe ricevere l’aggiornamento OTA Matter dopo il lancio di Matter, il che consentirà il funzionamento degli accessori Aqara connessi con altri dispositivi compatibili con Matter.

Le caratteristiche principali dell’hub M1S Gen 2 includono:

Un potente altoparlante incorporato a 2 Watt che permette di utilizzare l’hub per sirene, campanelli d’ingresso e suonerie personalizzate;

Un anello luminoso RGB con intensità e colori configurabili, per utilizzare l’hub come luce notturna oppure d’ambiente;

Un sensore di illuminazione completamente funzionale, utilizzabile per le automazioni nell’app Aqara Home;

Connettività Wi-Fi migliorata con la potente antenna Wi-Fi 2×2 MIMO e il supporto dello standard WPA3, per una connessione più rapida, sicura e affidabile;

Il nuovo hub supporta tutte e 4 le modalità dell’HomeKit Security System, che si sincronizza automaticamente con il sistema di allarme dell’app Aqara Home.

Per ulteriori informazioni sull’hub M1S Gen 2 visitare il sito web dell’azienda.

* La disponibilità del prodotto potrebbe variare a seconda dei vari canali distributivi e può essere aggiornata in qualsiasi momento. Si consiglia di verificare la disponibilità in tempo reale con i distributori regionali.



** La connessione fino a 128 dispositivi secondari Aqara richiede ripetitori di segnale come Smart Plug o Wall Switch (con conduttore neutro).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Domande dei media:

Michell Li



Cellulare: +86 18501199430



Email: media@aqara.com