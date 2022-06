Amazon, cambio al vertice: lascia il supermanager Clark

(Adnkronos) – Cambio al vertice di Amazon. Dopo oltre vent’anni a luglio David Clark lascerà la carica di amministratore delegato della divisione consumer. lo ha annunciato il gigante dell’e-commerce in un post sul blog in cui lo stesso Clark spiega di essersi “divertito moltissimo” ma che “è tempo per me di ripartire”.

“Da qualche tempo – scrive Clark nell’e-mail in cui annuncia il suo addio – ho discusso della mia intenzione di abbandonare Amazon con la mia famiglia e altre persone vicine a me, ma volevo assicurarmi che i team fossero preparati” per portare avanti il lavoro con successo. L’annuncio segna la seconda partenza di alto profilo in 48 ore nel settore tecnologico. Il giorno prima Sheryl Sandberg ha annunciato le sue dimissioni dalla carica di direttore operativo di Facebook.

La carriera di Clark in Amazon rispecchia la crescita dell’azienda; ha iniziato come responsabile delle operazioni, poi è passato a una posizione di direttore generale regionale e alla fine ha supervisionato l’intera attività di consumo mondiale del gigante della tecnologia. Quando il manager è entrato a far parte dell’azienda per la prima volta, Amazon aveva solo sei centri logistici. Da allora si è trasformato in un colosso aziendale, con vendite nel 2021 per 470 miliardi di dollari .