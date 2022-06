Alpine A110: la sportiva coupé è già “istant classic”

Svelata nel 2017, la coupé Alpine A110 è stata introdotta sul mercato italiano nel corso dell’anno seguente. Fino ad oggi, è stata immatricolata in 172 unità. Attualmente, è disponibile nella versione standard con il motore 1.8 TCe a benzina da 252 CV, affiancata dalle più sportive declinazioni GT e A110S da 300 CV di potenza.

Precedentemente, la sportiva Alpine A110 è stata proposta anche negli allestimenti Pure e Legend. Non sono mancate le versioni speciali, con le varie denominazioni Premiere Edition, Color Edition e Legende GT, quest’ultima prodotta in soli 700 esemplari. Inoltre, sono state allestite la concept car Sports X e la configurazione per la Gendarmerie.

Recentemente sono state svelate le altre speciali configurazioni South Beach Colorway, X Felipe Pantone in 4 unità, Jean Redelé in 100 esemplari e Tour de Corse 75 in 150 unità. Dopo la Alpine A110, la Casa di Dieppe introdurrà prossimamente la coupé A210 a propulsione elettrica, la SUV coupé A410 e la ‘hot hatch’ A105 che sarà il modello ‘alter ego’ della prossima Renault 5.