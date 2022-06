Alpega Group rileva la piattaforma di autotrasportatori Road Heroes

Amplia maggiormente la presenza nella comunità dei trasportatori

VIENNA–(BUSINESS WIRE)–Alpega Group, azienda europea leader nella fornitura di SaaS (software as a service) per il settore dei trasporti, ha annunciato oggi di aver raggiunto un accordo per rilevare Road Heroes, la piattaforma per gli autotrasportatori di Pinetco. Road Heroes è un sito specializzato che connette autotrasportatori e prospettivi datori di lavoro.

La catena di distribuzione globale sta attualmente attraversando un periodo particolarmente impegnativo, mentre la carenza di autotrasportatori sta creando sempre più una strozzatura che non scomparirà quando aumenterà la produzione e si riapriranno le catene di fornitura. Nonostante Alpega offra agli spedizionieri l’opportunità di stringere accordi a lungo termine con i vettori, di fare offerte occasionali attraverso le sue soluzioni di TMS, gestendo alcuni dei più grandi scambi di merci in Europa, il problema della scarsità di autotrasportatori rimane ancora un ostacolo nella catena.

Si stima che attualmente in Europa manchino 400.000 autotrasportatori. I motivi sono ben documentati e vanno dal ritiro generazionale degli autisti più maturi alla mancanza di un equilibrio vita/lavoro cercato dagli autisti più giovani, alle difficoltà dell’ambiente lavorativo dovute al traffico stradale e perfino alla mancanza di parcheggi per camion nelle grandi città. Molti giovani potenzialmente interessati a guidare hanno detto semplicemente ‘no grazie’.

Road Heroes by Alpega offre una piattaforma in tutta Europa sulla quale le aziende che assumono e i prospettivi conducenti possono proporsi con la formula ‘perché lavorare per noi’ e ‘perché assumere me’, nel tentativo di dare a entrambe le parti un vantaggio sulla concorrenza per soddisfare le esigenze del mercato. La piattaforma è dotata di grande intelligenza che consente una corrispondenza specifica tra le offerte di lavoro e gli autotrasportatori per ottimizzare la rilevanza.

L’efficienza delle catene di fornitura, specificamente la parte logistica e dei trasporti della catena di fornitura, sta diventando un elemento sempre più importante, mentre cresce la domanda di beni, si intensifica a dismisura il traffico sulle autostrade e l’inflazione colpisce tutti nel mondo. A tutto questo si aggiunga l’impatto ambientale di camion vuoti sulle strade e le inutili emissioni di carbonio prodotte da questi mezzi.

Riuscire ad avere i camion giusti nel posto giusto al momento giusto con carichi completi, caricati e scaricati nel modo più efficiente possibile e poi consentire a questi mezzi di portare il prossimo carico alla prossima meta senza tempi morti o ‘ritorni vuoti’ aiuta a ridurre il peso sulla catena di fornitura.

”Noi di Alpega vediamo la nostra responsabilità verso il settore degli autotrasporti come un fenomeno olistico, che coinvolge persone, processi e strumenti di software per spostare merci con la massima efficienza. Connettere la nostra comunità di autisti con la nostra comunità di corrieri, trasportatori e spedizionieri è un ruolo che siamo pronti ad assumere e siamo in grado di ricoprire, un ruolo del tutto naturale per noi. Road Heroes è un passaggio successivo nel nostro impegno a costruire la piattaforma di logistica digitale più grande d’Europa”, ha dichiarato Fabrice Douteaud, General Manager, Alpega Freight Exchanges.

La transazione di Road Heroes dovrebbe concludersi in giugno con la disponibilità di Road Heroes by Alpega prevista per luglio.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Olga Álvarez



Responsabile di comunicazioni ed eventi di Alpega Group



Email: olga.alvarez@alpegagroup.com