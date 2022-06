Alight Solutions lancia il portafoglio digitale Alight per fornire ai lavoratori opzioni di pagamento più flessibili

Con le nuove soluzioni i dipendenti possono gestire quando essere pagati e accedere in modo più semplice alla propria paga

LINCOLNSHIRE, Illinois–(BUSINESS WIRE)–Alight Solutions (NYSE: ALIT), un fornitore leader di soluzioni digitali cloud per la gestione integrata del capitale umano e delle aziende, ha annunciato in data odierna il lancio di Alight Digital Wallet, un portafoglio digitale basato su QRails. Questa soluzione in formato app consentirà alle organizzazioni di assistere i propri dipendenti nel far fronte alle loro peculiari necessità economiche e nel migliorare il loro benessere finanziario con un approccio alla retribuzione che offre ai lavoratori la flessibilità necessaria e desiderata.

Alight Digital Wallet introduce due opzioni flessibili di retribuzione:

La carta di paga propone un’alternativa all’assegno fisico o al bonifico bancario attraverso una carta di debito emessa dall’azienda.

propone un’alternativa all’assegno fisico o al bonifico bancario attraverso una carta di debito emessa dall’azienda. Accesso allo stipendio che consente ai dipendenti di accedere immediatamente a una parte dello stipendio o del salario prima del giorno di paga. Entrambe le opzioni forniscono ai dipendenti un modo perfettamente integrato e flessibile per accedere alla propria retribuzione e gestire le esigenze nel breve termine, senza dover attendere il giorno di paga.

Entrambe le soluzioni di paga propongono contenuti relativi al benessere finanziario per assicurare una migliore esperienza per il dipendente.

“Per molti dipendenti, le finanze sono la principale fonte di stress, più del lavoro, della salute e finanche della famiglia”, ha spiegato Luca Saracino, vicepresidente esecutivo, soluzioni di elaborazione buste paga di Alight. “Quando i datori di lavoro forniscono un sostegno più robusto al bilancio giornaliero e benessere finanziario complessivo, i dipendenti riescono a gestire meglio i fattori che inducono stress finanziario, il che può avere un effetto positivo su tutti gli aspetti del loro benessere. Le opzioni flessibili di retribuzione sono un modo semplice con cui i datori di lavoro possono fornire un necessario aiuto al proprio organico”.

Le soluzioni Alight Digital Wallet possono facilmente essere integrate nei sistemi di elaborazione delle buste paga. La proposta è attualmente disponibile negli Stati Uniti e verrà introdotta in altri mercati in Europa, America Latina e a livello globale. Per ulteriori informazioni visitare www.alight.com/solutions/payroll/alight-digital-wallet.

Informazioni su Alight Solutions

Basandosi sulla convinzione incrollabile che il successo di un’azienda parte dalle sue persone, Alight Solutions è un fornitore di soluzioni digitali cloud per la gestione integrata del capitale umano e delle aziende. Facendo leva su intelligenza artificiale e analisi dei dati di proprietà, Alight ottimizza il processo aziendale come servizio (business process as a service, BPaaS) per fornire ai datori di lavoro risultati superiori nell’ambito di un portafoglio completo di servizi. Alight consente ai dipendenti di arricchire il proprio benessere fisico, patrimoniale e lavorativo, il tutto consentendo alle organizzazioni globali di raggiungere una cultura di alte prestazioni. Oltre 16.000 dediti collaboratori di Alight assistono più 30 milioni di dipendenti e i loro familiari. Scoprite come Alight assiste organizzazioni di qualsiasi dimensione, tra cui oltre il 70% delle aziende Fortune 100, visitando alight.com.

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

