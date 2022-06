Al via ‘Love MI’ concerto benefico di Fedez con J-Ax

(Adnkronos) – Si è aperto sulle note di ‘Il ragazzo d’oro’ di Caneda, ‘Love Mi’, il concerto benefico e gratuito promosso da Fedez con J-Ax in piazza del Duomo per raccogliere fondi in favore di Tog – Together to Go, la onlus centro di eccellenza nella riabilitazione dei bambini affetti da patologie neurologiche complesse. A circa mezz’ora dall’inizio del live la piazza è esplosa in un boato quando Orietta Berti, tra gli special guest della serata, si è affacciata sul palco.

Ventidue gli artisti che si alterneranno durante il concerto, da Dargen D’Amico a Ghali, passando per Myss Keta, Rosa Chemical, Tananai, per chiudere con Fedez e J-Ax che si esibiranno attorno alle 23. Nonostante l’allerta meteo arancione per temporali la piazza è gremita di fan, che sin da questa mattina si sono posizionati sotto al palco armati di cellulari e ombrelli.

Qualcuno in prima fila espone dei cartelli con la scritta ‘prima i giovani’ e ‘i giovani sono il futuro’. E alla domanda ‘chi volete ascoltare stasera?’ La risposta unanime è “Orietta Berti”. In piazza del Duomo hanno potuto accedere un numero limitato di fan: la capienza massima è di circa 20mila persone mentre è di 500 il numero del personale coinvolto, tra addetti alla sicurezza e staff.