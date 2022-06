AIS collabora con ZTE per costruire la prima rete 5G di alto livello in Thailandia

(Adnkronos) – SHENZHEN, Cina, 13 giugno 2022 /PRNewswire/ — ZTE Corporation (0763.HK / 000063.SZ), uno dei principali fornitori internazionali di soluzioni tecnologiche per telecomunicazioni, imprese e consumatori per l’Internet mobile, ha annunciato oggi di aver firmato un accordo di cooperazione globale con Advanced Info Service Plc. (AIS), il principale fornitore di servizi digitali della Tailandia.

In base a tale accordo, ZTE sarà il partner strategico di AIS per l’aggiornamento di tecnologie chiave come il 5G, per migliorare la qualità della rete e offrire ai clienti della società thailandese un’esperienza d’uso eccellente, sviluppando al contempo innovazioni per posizioneare la Thailandia nel primo posto nello sviluppo dell’economia digitale.

Grazie alla sua competenza nell’innovazione specializzata, ZTE si impegna ad aggiornare la rete 5G di AIS al fine di renderla autonoma e capace di una precisa gestione del network durante l’elaborazione dei big data e dell’IA, espandendo così anche le capacità 5G di AIS in diversi settori industriali. Ciò consentirà alle industrie thailandesi di crescere in modo massiccio grazie alla trasformazione digitale.

“ZTE, uno dei leader mondiali nel settore delle telecomunicazioni, crede fermamente che il 5G guiderà sempre di più lo sviluppo dei settori verticali e la trasformazione digitale delle industrie”, ha dichiarato Xu Ziyang, CEO di ZTE Corporation “Continueremo a innovare le soluzioni tecniche e le applicazioni 5G e a collaborare con AIS per esplorare insieme l’enorme potenziale delle reti 5G nell’era dell’economia digitale”.

Inoltre, entro il terzo trimestre di quest’anno, AIS e ZTE apriranno insieme il primo “A-Z Center” (5G Innovation Center) della Tailandia come centro per le collaborazioni di ricerca e le innovazioni 5G sia per le infrastrutture che per le soluzioni, per stimolare la crescita in settori come le applicazioni 5G nei verticali industriali.

“Siamo un fornitore di servizi per la vita digitale che si concentra sullo sblocco di tecnologie digitali come il 5G, un’infrastruttura vitale per migliorare le capacità del Paese nell’ era dell’economia digitale”, ha dichiarato Somchai Lertsutiwong, CEO di AIS “Questo ci offre il potenziale per i nostri investimenti di fornire un’ampia varietà di esperienze e servizi intelligenti ai clienti di AIS, al pubblico thailandese e a una serie di settori industriali”.

“Siamo sempre stati fiduciosi che il 5G diventerà una variabile chiave nel prossimo futuro per influenzare la trasformazione, dal comportamento dei consumatori ai contesti sociali, e la crescita dell’economia digitale della Thailandia”, ha aggiunto Somchai Lertsutiwong.

