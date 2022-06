AFWERX, il braccio dedicato all’innovazione dell’U.S. Air Force, assegna a Transcend Air un contratto STTR di fase II

BOSTON–(BUSINESS WIRE)–Transcend Air oggi annuncia di aver ottenuto un contratto di ricerca e sviluppo di tipo Small Business Technology Transfer di fase II da AFWERX, una direzione tecnologica dell’ Air Force Research Laboratory. Transcend Air collaborerà con la Auburn University per sviluppare ulteriormente leggi avanzate di controllo aereo per il volo ad alta velocità con i suoi aeromobili a decollo e atterraggio verticali (VTOL) Vy 400. “Il volo ad alta velocità è specificamente denominato NOE (nap-of-the-earth), una modalità sofisticata in cui il velivolo deve effettuare un volo radente e di seguire i contorni del terreno per non essere individuato”, è stato il commento di Peter Schmidt, COO e ricercatore responsabile di Transcend Air.





Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l’unico giuridicamente valido.

Contacts

Peter Schmidt, peter@transcend.aero

t. 781-883-4818