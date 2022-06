Accordo Roche e Dexcom per sistema di monitoraggio della glicemia

(Adnkronos) – Roche e Dexcom hanno annunciato oggi la firma di un accordo definitivo di distribuzione relativo al sistema per il monitoraggio della glicemia CGM Dexcom One. Secondo i termini dell’accordo, Roche distribuirà il prodotto in Italia.

CGM Dexcom One è un sistema per il monitoraggio in continuo della glicemia semplificato e costo efficace che condivide lo stesso innovativo hardware di rilevamento di Dexcom G6. Dexcom One è adatto alle persone con diabete di tipo 1 o 2 che utilizzano insulina. Questo strumento – si legge in una nota – utilizza un piccolo sensore indossabile e un trasmettitore per misurare e inviare i valori della glicemia in tempo reale in modalità wireless a un dispositivo smart compatibile tramite l’App Dexcom One. Ciò elimina la necessità di dolorose punture dei polpastrelli. L’App mostra anche frecce di tendenza che visualizzano velocità e direzione dei livelli di glucosio, facilitando le decisioni terapeutiche in tempo reale e aiutando le persone con diabete a evitare eventi di iperglicemia o ipoglicemia potenzialmente pericolosi.

Con questa partnership – ancora la nota – Roche prosegue nell’attuazione della propria visione volta a promuovere la trasformazione delle strutture sanitarie e l’accesso all’innovazione nel mercato, consentendo alle persone con diabete di gestire con fiducia la propria terapia. L’accordo consente a entrambi i partner di rispondere al meglio alle esigenze insoddisfatte delle persone con diabete, dei caregiver e degli operatori sanitari in Italia, sottolineando al contempo il loro impegno nell’offrire alle persone con diabete soluzioni che si integrino perfettamente nella loro routine quotidiana e migliorino la qualità di vita.

“Nel nostro sforzo per portare un vero sollievo alle persone con diabete e a chi se ne prende cura, siamo entusiasti di collaborare con Dexcom per espandere il nostro ecosistema aperto – dichiara Pedro Goncalves, Head of Global Commercial, Roche Diabetes Care -. Vediamo un grande potenziale in questa collaborazione, per promuovere la scelta e l’ulteriore semplificazione della gestione della terapia quotidiana per le persone con diabete e gli operatori sanitari. Ci permetterà di accelerare l’accesso a un sistema CGM leader e costo efficace, riducendo così l’immenso peso quotidiano di questa malattia cronica sulle persone, sulla società e sul sistema sanitario italiano”.

“Dexcom è impegnata a fornire maggiore accesso al monitoraggio in continuo della glicemia alle persone con diabete in tutto il mondo – sottolinea Erik Bjorkman, Senior vicepresident, general manager EMEA di Dexcom -. Questo accordo di distribuzione firmato con Roche accelererà la nostra capacità di rendere il sistema CGM Dexcom One, che cambia la vita, ampiamente disponibile alle persone con diabete in Italia. Sfruttando il solido team e le risorse che Roche ha già in Italia, saremo in grado di portare Dexcom One sul mercato in modo rapido, efficiente e a un numero maggiore di persone, offrendo ai pazienti italiani un modo semplice e più accessibile per gestire il diabete con Dexcom CGM.”

Roche Diabetes Care, leader mondiale nella gestione integrata e personalizzata del diabete, promuove un’assistenza sostenibile per migliorare la vita delle persone con diabete. L’azienda – conclude la nota – collega i propri dispositivi e le proprie soluzioni digitali, come mySugr, una delle App per la gestione del diabete più popolari al mondo, nonché dispositivi e servizi di terzi in un ecosistema aperto. Le attività di localizzazione e registrazione presso il Ministero della Salute in Italia sono già in corso per Dexcom One. Entrambi i partner stanno ora lavorando congiuntamente con l’obiettivo di rendere il sistema disponibile per i pazienti italiani già dai prossimi mesi.