Accompagnare i risparmiatori negli investimenti: la risposta di BNL BNP Paribas all’incertezza di oggi

Milano, 20 Giugno 2022. Quello che sta vivendo attualmente il nostro Paese è, sul piano prettamente economico, un periodo in cui domina l’incertezza. La pandemia prima ed il conflitto tra Ucraina e Russia poi non hanno fatto altro che complicare una situazione che già di suo non si poteva considerare ottimale e le conseguenze sono ancora evidenti. Sul piano degli investimenti, il contesto post-Covid è stato ed è tuttora caratterizzato da un comune sentimento di timore. I risparmi degli italiani sono rimasti praticamente congelati: basti pensare che a giugno 2021 dai dati di Banca d’Italia risultavano circa 1,7mila miliardi di euro del tutto fermi ed improduttivi sui conti correnti. La situazione nel suo complesso non è cambiata di molto nell’ultimo anno, soprattutto perché gli italiani avvertono la stringente necessità di un partner finanziario che sia al loro fianco e che comprenda le loro esigenze e li orienti



La nuova campagna investimenti 2022 di BNL BNP Paribas



Ecco perché BNL BNP Paribas ha lanciato di recente la nuova campagna investimenti 2022.



) per rispondere alle esigenze di tutti coloro che hanno bisogno di serietà e competenza per affrontare il futuro. La banca ha chiaro il suo ruolo nel mercato, per essere al fianco dei risparmiatori oggi, come spiega Luca Iandimarino, Responsabile Investimenti e Advisory del Gruppo: “In questa fase di particolare trasformazione dove lo scenario economico finanziario è ancora complesso e articolato, il nostro ruolo, come banca tra i principali player del mercato italiano, è ancora più di sempre, quello di accompagnare e guidare i nostri clienti per gestire al meglio i loro investimenti…in maniera consapevole e sostenibile”.

La nuova campagna investimenti 2022 di BNL si basa innanzitutto sulla vicinanza con il cliente, su un ascolto attento e personalizzato delle reali esigenze dei risparmiatori con l’obiettivo di rispondere, attraverso modelli di servizio personalizzati, a qualsiasi esigenza di investimento con lo sguardo rivolto verso il futuro.



Le potenzialità degli investimenti sostenibili nel contesto attuale



La sostenibilità assume sempre di più un ruolo centrale nelle nostre vite, al punto tale che l’attenzione al rispetto dei criteri ESG (l’acronimo di Environmental, Social and Governance, ovvero i tre fattori centrali nella misurazione della sostenibilità di un investimento) viene ritenuta un pilastro della visione di BNL BNP Paribas, declinata all’interno di ogni attività, business e non, dell’azienda. Come dichiarato da Antonio di Lorenzo, Responsabile del Mercato Retail di BNL BNP Paribas, tutto parte dalla convinzione che “sia possibile generare potenziali rendimenti a lungo termine contribuendo anche alla transizione energetica, alla sostenibilità ambientale e ad un sistema finanziario più inclusivo”.

Dunque lo sguardo di BNL BNP Paribas è rivolto oggi più che mai al futuro, per accogliere una trasformazione che consenta di coniugare competenze sempre più specifiche e strumenti di ultima generazione, investendo su quelli che rappresentano i veri capisaldi del domani, prima tra tutti la sostenibilità.

Il ruolo delle banche sarà quello di accompagnare le scelte dei clienti in maniera consapevole, proponendo soluzioni finanziarie e patrimoniali in linea con i suoi valori ma supportandolo anche per diventare più consapevole rispetto ai suoi bisogni anche inespressi rispetto alla sua sensibilità sulle tematiche di sostenibilità.

