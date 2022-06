Aborto Usa, Salvini: “Ultima parola spetta alle donne”

(Adnkronos) – “Io personalmente sono per la difesa della vita, dall’inizio alla fine, quando si parla di aborto l’ultima parola spetta alla donna. Non ad altri”. Così il leader della Lega, Matteo Salvini, a margine del convegno dei giovani imprenditori di Confindustria, sulla decisione della Corte Suprema degli Stati Uniti in materia di aborto: i giudici hanno cancellato la sentenza Roe vs Wade, cancellando di fatto il diritto all’interruzione di gravidanza e delegando ogni decisione ai singoli Stati.

“L’emergenza in questo momento – sottolinea Salvini – è quella economica. Spero che il Parlamento nei prossimi mesi non litighi sull’aborto, sul ddl Zan, sulle droghe, sulla legge elettorale e sullo ius soli. Noi dobbiamo mettere al centro il lavoro, gli stipendi e le pensioni degli italiani”.