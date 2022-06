10eLotto: come giocare online nel modo migliore

L’intrattenimento digitale si caratterizza per portare, nel gioco, soluzioni quantomai interessanti, sotto molteplici punti di vista, capaci, se ben usate, non solo di far divertire, ma anche di essere conseguite nel segno di un gioco consapevole e responsabile.

Il 10eLotto nasce, per sua natura, in quest’ottica, online e in presenza, sviluppato con ADM, acronimo di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli. I giochi che si trovano accreditati presso di essa assicurano una maggiore affidabilità, essendo pensati nell’ottica di tutelare il giocatore.

Il 10eLotto rappresenta una delle evoluzioni del Lotto, un gioco conosciuto dagli italiani di tutte le età, presente da diversi anni, per non dire secoli, vista la sua origine antica. Lanciato nel 2009, si caratterizza per registrare tre tipi di estrazione, ad oggi seguibili sia nei punti abilitati al gioco in presenza, sia online attraverso i canali ufficiali.

Come giocare online al 10eLotto?

Per giocare al 10eLotto online è necessario aprire un conto gioco. Una volta attivato il conto gioco, per il quale è indispensabile aver compiuto la maggiore età, a fronte di una ricarica minima di 10€ si ottiene un bonus per giocare al 10eLotto online di 10€. Il bonus non può essere prelevato ma solo giocato. È valido, oltre che per il 10eLotto, anche per il Lotto e MillionDAY, un altro gioco innovativo interessante.

Per giocare al 10eLotto è possibile andare sia sul sito di gioco del concessionario, sia sul sito degli altri rivenditori autorizzati, sia attraverso l’App My Lotteries, scaricabile sia da tablet che da smartphone. My Lotteries presenta la possibilità di seguire le estrazioni. Grazie alla User Experience di alto livello, all’insegna della semplicità e della praticità, si rivela un’app quanto mai affidabile.

Se si decide di fruire il 10eLotto dal sito web è indispensabile aggiornare il browser all’ultima versione, ottimizzando così la fruizione del gioco. Il browser di Google, Chrome, rappresenta la soluzione più diffusa e pratica.

Il funzionamento del 10eLotto

Il 10eLotto, come abbiamo accennato, è una delle più recenti evoluzioni del Gioco del Lotto. Giocare non è difficile, anzi. Si tratta di scegliere tra una gamma di numeri compresi tra 1 e 90, per un totale di numeri che può variare come quantità tra uno e dieci.

La somma minima da giocare è pari a 1€, mentre quella massima è di 200€. Le estrazioni ogni 5 minuti e immediate vedono l’estrazione automatizzata e assolutamente casuale di 20 numeri su 90, con i quali è necessario confrontare i numeri giocati. Per seguire le estrazioni ogni 5 minuti in diretta si può utilizzare sia l’App My Lotteries sia consultare il sito ufficiale. Nel corso delle estrazioni del Lotto il martedì, il giovedì e il sabato, infine, i 20 numeri vincenti sono ricavati da quelli legati al Gioco del Lotto.

Il 10eLotto presenta ulteriori opzioni di gioco (Numero Oro, Doppio Oro ed Extra), nonché la possibilità di giocare in abbonamento per più concorsi. Il bonus di benvenuto permette di prendere dimestichezza con il 10eLotto, rivelandosi una soluzione interessante per entrare nel meccanismo di gioco. A patto, naturalmente, di avvalersene in maniera responsabile.