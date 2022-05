Zynga comunica i risultati finanziari registrati nel primo trimestre del 2022

Fatturato e partite trimestrali robusti

Riportate entrate e partite per il primo trimestre più elevate mai registrate

Continua la messa in atto della strategia di crescita pluriennale

SAN FRANCISCO–(BUSINESS WIRE)–Zynga Inc. (NASDAQ: ZNGA) ha reso oggi noti i risultati finanziari per il primo trimestre terminato il 31 marzo 2022.

“Il 2022 è iniziato con prestazioni trimestrali robuste avendo registrando un primo trimestre da record in termini di entrate pubblicitarie e partite, grazie soprattutto al nostro portafoglio di titoli iper-casual” ha dichiarato Frank Gibeau, amministratore delegato Zynga. “La messa in atto di tutti gli aspetti della nostra strategia pluriennale di crescita, compresi servizi dal vivo, sviluppo di nuovi giochi e investimenti nella nostra piattaforma pubblicitaria, nuovi mercati e tecnologie, ci sta consentendo di consolidare la nostra posizione di azienda leader di servizi dal vivo con giochi gratuiti mobile-first.”

Compendio finanziario del I trimestre 2022





in milioni di USD I trim. 22 Effettivi I trim. 21 Effettivi Varianza $ (A/A) Varianza % (A/A) Entrate $ 691 $ 680 $ 11 2 % Rilascio netto dei (incremento dei) ricavi differiti (1) $ (4 ) $ (39 ) $ 36 (91 %) Partite totali $ 695 $ 720 $ (25 ) (3 %) Utile (perdita) netto $ (25 ) $ (23 ) $ (2 ) 7 % EBITDA rettificato (2) $ 144 $ 123 $ 21 17 %

Nota: alcuni valori presentati differiscono a causa dell’arrotondamento. (1) Per chiarezza, un rilascio netto dei ricavi differiti si traduce in ricavi superiori alle partite con un impatto positivo sull’EBITDA rettificato riportato; un aumento netto dei ricavi differiti si traduce in ricavi inferiori alle partite con un impatto negativo sull’EBITDA rettificato riportato. (2) L’EBITDA rettificato include il rilascio netto dei (incremento dei) ricavi differiti.

Fatturato e partite totali: Nel I trimestre abbiamo raggiunto un fatturato da 691 milioni di USD, registrando un incremento del 2% anno su anno e partite trimestrali pari a 695 milioni di USD, registrando un calo del 3% anno su anno. Le entrate da giochi e pagamenti degli utenti sono state pari a 538 milioni di USD, con un calo del 3% anno su anno, mentre le partite da pagamento utente sono state pari a 528 milioni di USD, con un calo del 11% anno su anno. La pubblicità e altre entrate hanno registrato un primo trimestre da record con 154 milioni di USD, pari a un incremento del 24% anno su anno, così come la pubblicità e altre partite che hanno segnato un altro primo trimestre da record con 167 milioni di USD, pari a un incremento del 35% anno su anno.

A causa dell’operazione in corso con Take-Two Interactive Software Inc. (“Take-Two”) annunciata il 10 gennaio 2022, Zynga non ospiterà alcuna teleconferenza né fornirà proiezioni guida in relazione al rilascio dei suoi risultati trimestrali.

Ulteriori informazioni concernenti l’operazione in corso con Take-Two sono riportate nella dichiarazione di registrazione contenuta nel Modulo S-4 depositato da Take-Two presso la Securities and Exchange Commission (la “SEC”) degli Stati Uniti in relazione all’operazione, che include un documento/prospetto di delega congiunto presentato da Zynga e Take-Two, nonché tutti gli altri documenti pertinenti depositati presso la SEC. Il documento di registrazione è stato dichiarato effettivo il 7 aprile 2022 e la dichiarazione/il prospetto di delega congiunto è stato inviato ai rispettivi azionisti di Zynga e Take-Two.

Informazioni su Zynga Inc.

Zynga è un leader globale del settore dell’intrattenimento interattivo, la cui missione consiste nel connettere il mondo attraverso i giochi. Con una poderosa diffusione globale in oltre 175 nazioni e regioni, Zynga ha un catalogo diversificato di popolari franchise di gioco, che sono stati scaricate oltre quattro miliardi di volte sui dispositivi mobili, tra cui CSR Racing™, Empires & Puzzles™, FarmVille™, Golf Rival™, Hair Challenge™, Harry Potter: Puzzles & Spells™, High Heels!™, Merge Dragons!™, Merge Magic!™, Toon Blast™, Toy Blast™, Words With Friends™ e Zynga Poker™. Insieme a Chartboost, una delle maggiori piattaforme di pubblicità e monetizzazione su dispositivi mobili, Zynga è una piattaforma di prossima generazione, leader del settore e in grado di ottimizzare la pubblicità programmatica e i rendimenti su larga scala. Fondata nel 2007, oltre alla direzione generale in California, Zynga conta sedi nel Nord America, in Europa e in Asia. Per ulteriori informazioni visitate www.zynga.com o seguite Zynga su Twitter, Instagram, Facebook o sul suo blog.

Parametri chiave di misurazione delle prestazioni operative

Gestiamo le nostre attività attraverso il monitoraggio di diversi parametri di misurazione delle prestazioni operative: il numero di utenti giornalieri attivi (Mobile DAU) mobili (che misura gli utenti giornalieri attivi dei nostri giochi su dispositivo mobile), Mobile MAU, (che misura gli utenti attivi mensili su dispositivo mobile dei nostri giochi mobili) e Mobile ABPU, (nostre partite mobili giornaliere medie per ogni Mobile DAU medio), ognuna delle quali viene registrata e stimata dai nostri sistemi analitici interni. Determiniamo questi parametri di misurazione operativi con dati aziendali interni basati sul monitoraggio delle attività degli account degli utenti. Usiamo inoltre informazioni fornite da terzi, inclusi i login a reti di terze parti forniti da fornitori di piattaforme, per aiutarci a stabilire se un giocatore che ha effettuato il login usando due o più account diversi sia lo stesso utente. Complessivamente, riteniamo che le quantità siano stime ragionevoli della nostra base utenti per il periodo di misurazione pertinente e che le metodologie impiegate e aggiornate di volta in volta siano ragionevolmente fondate sui nostri sforzi volti a individuare le tendenze nel comportamento del giocatore. Tuttavia dei fattori relativi all’attività dell’utente e ai sistemi, e la nostra abilità di riconoscere e rilevare i tentativi di replicare un’attività utente legittima, possono alterare questi valori.

Numero di DAU mobili. Il numero di DAU mobili è il numero di persone che hanno giocato a uno dei nostri giochi su dispositivi mobili in un determinato giorno. Il numero medio di DAU mobili per un determinato periodo è costituito dalla media di DAU mobili registrati in ciascun giorno in detto periodo. Ne consegue che un individuo che gioca a due giochi mobili diversi nello stesso giorno viene contato come due DAU. Usiamo informazioni forniteci da terze parti per identificare le persone che giocano allo stesso gioco, onde ridurre tale ridondanza. Tuttavia non abbiamo i dati di login di terzi per collegare un individuo che abbia giocato sotto molteplici account utente per i nostri giochi iper-casual (che comprendono i giochi acquistati da Rollic nell’ottobre 2020), i giochi mobili messenger (prima del terzo trimestre del 2021), Puzzle Combat, Merge Magic e giochi acquistati da Gram Games nel maggio 2018, Small Giant nel gennaio 2019, Peak nel luglio 2020 e StarLark nell’ottobre 2021. Di conseguenza i Mobile DAU effettivi possono essere inferiori al valore verbalizzato, a motivo della possibile duplicazione di questi casi. Usiamo il numero di DAU mobili come parametro di misurazione del coinvolgimento degli utenti.

Numero di MAU mobili. Il numero di utenti mensili attivi (MAU) mobili è il numero di persone che hanno giocato a uno dei nostri giochi su dispositivi mobili nel periodo di 30 giorni terminante il giorno della misurazione. Il numero medio di MAU mobili per un determinato periodo è costituito dalla media di MAU mobili alla fine di ciascun mese di detto periodo. Ne consegue che un individuo che gioca a due giochi diversi nello stesso periodo di 30 giorni viene contato come due MAU mobili. Usiamo informazioni forniteci da terze parti per identificare le persone che giocano allo stesso gioco, onde ridurre tale ridondanza. Tuttavia non abbiamo i dati di login di terzi per collegare un individuo che abbia giocato sotto molteplici account utente per i nostri giochi iper-casual (che comprendono i giochi acquistati da Rollic nell’ottobre 2020), i giochi mobili messenger (prima del terzo trimestre del 2021), Puzzle Combat, Merge Magic e giochi acquistati da Gram Games nel maggio 2018, Small Giant nel gennaio 2019, Peak nel luglio 2020 e StarLark nell’ottobre 2021. Di conseguenza i Mobile DAU effettivi possono essere inferiori al valore verbalizzato, a motivo della possibile duplicazione di questi casi. Usiamo il numero di MAU mobili quale parametro di misurazione delle dimensioni totali dell’utenza di ciascun gioco.

Mobile ABPU. Definiamo Mobile ABPU le nostre partite mobili totali in un dato periodo, diviso per il numero di giorni in quel periodo, diviso per i Mobile DAU durante quel periodo. Riteniamo che Mobile ABPU fornisca informazioni utili a investitori e altri nel comprendere e valutare i nostri risultati nella stessa maniera della gestione. Usiamo Mobile ABPU come misura della monetizzazione complessiva tra tutti i giocatori, tramite la vendita di articoli virtuali e pubblicità.

Il modello commerciale dei nostri giochi sociali è progettato in modo che, quando più giocatori usano i nostri giochi, le interazioni sociali aumentino e i nostri giochi e la nostra attività economica aumentino di valore. Tutti i giocatori coinvolti contribuiscono ad accrescere le nostre partite e di conseguenza sia il fatturato giochi online sia il fatturato pubblicitario. Gli articoli virtuali sono acquistati da giocatori che socializzano, sfidano e collaborano con altri giocatori, che per la maggior parte non acquistano articoli virtuali. Di conseguenza ci concentriamo soprattutto su Mobile DAU, Mobile MAU e Mobile ABPU, che riteniamo riflettano meglio, cumulativamente, i parametri chiave del pubblico.

Parametri di misurazione delle prestazioni finanziarie non GAAP

Nel presente comunicato stampa abbiamo fornito alcuni parametri di misurazione delle prestazioni finanziarie non GAAP per integrare i nostri conti economici consolidati, redatti in conformità ai principi contabili generalmente accettati (Generally Accepted Accounting Principles, GAAP) vigenti negli Stati Uniti (i nostri “conti economici GAAP”). La direzione impiega parametri di misurazione delle prestazioni finanziare non GAAP internamente nell’analisi dei nostri risultati finanziari per valutare prestazioni operative e liquidità. I nostri parametri di misurazione delle prestazioni finanziarie non GAAP possono discostarsi dai parametri di misurazione delle prestazioni finanziarie non GAAP usati da altre aziende.

La presentazione dei nostri parametri di misurazione delle prestazioni finanziarie non GAAP non è da interpretarsi separatamente, né sostituisce o ha la precedenza sui nostri conti economici GAAP. Riteniamo che la consultazione dei nostri parametri di misurazione delle prestazioni finanziare non GAAP sia utile sia alla direzione che agli investitori, ai fini della valutazione delle nostre prestazioni e per la pianificazione, elaborazione di stime e analisi di periodi futuri. Riteniamo che i nostri parametri di misurazione delle prestazioni finanziare non GAAP siano utili agli investitori, in quanto essi garantiscono una maggiore trasparenza per quanto concerne i parametri chiave di misurazione delle prestazioni finanziarie che noi usiamo nell’assumere le decisioni a livello operativo e perché i nostri investitori e analisti li usano per valutare lo stato delle nostre attività.

Nelle tabelle sottostanti sono riportate le riconciliazioni dei nostri parametri di misurazione delle prestazioni finanziarie non GAAP usate nel presente comunicato stampa con i parametri di misurazione delle prestazioni finanziarie GAAP più strettamente comparabili. Dati i limiti dei nostri parametri di misurazione delle prestazioni finanziarie non GAAP specificati nel seguito, i parametri di misurazione delle prestazioni finanziarie non GAAP riportati in questo comunicato stampa dovrebbero essere considerati insieme ai nostri conti finanziari GAAP.

I principali limiti dei nostri parametri di misurazione delle prestazioni finanziarie non GAAP comprendono:

Le partite non rispecchiano il differimento e riconoscimento da parte nostra di entrate generate da giochi online ed entrate generate da talune attività pubblicitarie nel periodo di gioco medio stimato dei pagatori per beni durevoli virtuali o la fruizione di beni di consumo virtuali; le partite comprendono anche altre rettifiche, se applicabili;

l’EBITDA rettificato non include l’impatto esercitato dalle spese associate alla retribuzione in azioni, dalle spese associate alle transazioni di acquisizione, dagli adeguamenti al corrispettivo potenziale, dalle vertenze giuridiche e relative spese legali e dalle spese sostenute per affitti disdetti (che comprendono spese riconosciute come perdite);

l’EBITDA adeguato non rispecchia stanziamenti o benefici per le imposte sul reddito e non comprende altro reddito (spese) netto, compresi utili e perdite su divise estere e sulle cessioni di attività, interessi passivi e reddito da interessi; e

l’EBITDA adeguato non include il deprezzamento e l’ammortamento delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Sebbene il deprezzamento e l’ammortamento costituiscano oneri non in contanti, le immobilizzazioni deprezzate o ammortizzate potrebbero venire sostituite in futuro;

Un flusso di denaro libero deriva dal liquido netto procurato da attività operative, meno il denaro impiegato per le spese inerenti al capitale; e

Il costo del venduto non GAAP e le spese operative non GAAP non includono l’impatto dell’ammortamento di immobilizzazioni tecniche immateriali da acquisizioni, adeguamenti al corrispettivo potenziale, spese per operazioni relative all’acquisto, vertenze giuridiche e relative spese legali, spese sostenute per affitti disdetti o spese di compensazione per titoli azionari.

ZYNGA INC. CONTI PATRIMONIALI CONSOLIDATI (in milioni, non sottoposti a revisione) 31 marzo, 31 dicembre, 2022 2021 Beni patrimoniali Beni patrimoniali attuali: Liquidità ed equivalenti di cassa $ 826,0 $ 984,0 Investimenti di breve termine 10,5 169,0 Conti debitori, accantonamento netto di 0,9 $ al 31 marzo 2022 e al 31 dicembre 2021 233,4 242,5 Liquidità vincolata 81,0 161,0 Spese prepagate 68,4 56,7 Altri attivi correnti 47,4 35,4 Attivi correnti totali 1.266,7 1.648,6 Avviamento 3.586,8 3.601,1 Immobilizzazioni immateriali, netto 834,8 900,5 Beni immobili e attrezzature, netto 36,6 30,3 Immobilizzazioni in diritto d’uso 84,1 86,4 Liquidità vincolata 0,2 40,2 Spese prepagate 18,9 25,0 Altri attivi non correnti 31,9 26,8 Attivi totali $ 5.860,0 $ 6.358,9 Passivi e patrimonio netto Passività correnti: Conto debitori $ 48,4 $ 95,6 Imposte sul reddito dovute 30,9 52,2 Ratei e risconti passivi 746,4 748,1 Passività operative sugli affitti 17,9 17,1 Altre passività correnti 284,0 650,4 Passività correnti totali 1.127,6 1.563,4 Titoli privilegiati convertibili, netto 1.542,1 1.343,8 Ratei e risconti passivi 0,3 0,3 Passività per imposte differite, netto 84,6 93,8 Passività non correnti operative su affitti 131,6 133,4 Altre passività non correnti 67,7 112,3 Totale passività 2.953,9 3.247,0 Patrimonio netto: Azioni ordinarie e altro capitale versato 5.398,6 5.625,0 Altro reddito (perdita) complessivo accumulato (138,3 ) (107,1 ) Deficit accumulato (2.354,2 ) (2.406,0 ) Patrimonio netto totale azionisti 2.906,1 3.111,9 Passivi e patrimonio netto totali $ 5.860,0 $ 6.358,9

ZYNGA INC. CONTI ECONOMICI CONSOLIDATI DELLE OPERAZIONI (Importi espressi in milioni salvo che per i dati per azione, non certificati) Trimestre terminato addì 31 marzo 2022 31 dicembre 2021 31 marzo 2021 Entrate: Gioco online $ 537,7 $ 534,0 $ 557,0 Pubblicità e altro 153,5 161,4 123,3 Ricavi totali 691,2 695,4 680,3 Costi e spese: Costo del venduto 252,2 260,1 260,7 Ricerca e sviluppo 112,4 151,9 140,7 Vendite e marketing 251,1 245,6 248,7 Generali e amministrative 60,5 39,1 35,7 Spese e costi totali 676,2 696,7 685,8 Reddito (perdita) generato dalle operazioni 15,0 (1,3 ) (5,5 ) Reddito da interessi 0,9 1,4 1,7 Interessi passivi (3,1 ) (15,0 ) (14,7 ) Altro reddito (costi), netto (15,7 ) (10,2 ) 8,9 Reddito (perdita) al lordo delle imposte sul reddito (2,9 ) (25,1 ) (9,6 ) Accantonamento per (benefici da) imposte sul reddito 21,6 42,1 13,4 Utile (perdita) netto $ (24,5 ) $ (67,2 ) $ (23,0 ) Reddito netto (perdita) per azione attribuibile agli azionisti ordinari: Base $ (0,02 ) $ (0,06 ) $ (0,02 ) Diluito $ (0,02 ) $ (0,06 ) $ (0,02 ) Azioni ordinarie medie pesate usate per il computo del reddito (perdita) netto per azione attribuibile agli azionisti ordinari: Base 1.133,2 1.124,9 1.084,4 Diluito 1.133,2 1.124,9 1.084,4 Spesa associata alla retribuzione basata su azioni inclusa nelle voci succitate: Costo del venduto $ 0,7 $ 0,8 $ 0,6 Ricerca e sviluppo 31,0 27,7 24,3 Vendite e marketing 4,8 4,8 3,9 Generali e amministrative 8,5 8,9 8,4 Totale spesa associata alla retribuzione basata su azioni $ 45,0 $ 42,2 $ 37,2

ZYNGA INC. CONTI ECONOMICI CONSOLIDATI DI FLUSSI DI CASSA (in milioni, non sottoposti a revisione) Trimestre terminato addì 31 marzo 2022 31 dicembre 2021 31 marzo 2021 Flussi di cassa generati dalle attività operative: Utile (perdita) netto $ (24,5 ) $ (67,2 ) $ (23,0 ) Rettifiche per riconciliare il reddito (perdita) netto dalla liquidità netta fornita dalle attività operative o in essa usata: Deprezzamenti e ammortamenti 69,2 68,2 56,5 Spesa associata alla retribuzione basata su azioni 45,0 42,3 37,2 (Plusvalenza) minusvalenza da derivati, vendita di investimenti e altre immobilizzazioni e divisa estera, netto 26,6 18,3 (9,0 ) Spese non monetarie per noli 3,9 4,0 4,2 Spese non monetarie per interessi 1,6 13,7 13,2 Variazione nelle imposte su ratei e risconti e altro (9,3 ) (6,9 ) (15,2 ) Cambiamenti in attività e passività operative: Conto debitori, netto 8,2 (33,5 ) (59,5 ) Spese prepagate e altri attivi (19,2 ) (3,1 ) (2,0 ) Conto debitori (46,3 ) 45,0 (18,8 ) Ratei e risconti passivi 4,3 22,1 40,4 Imposte sul reddito dovute (30,0 ) (20,4 ) 5,9 Passività operative sugli affitti e altre (232,2 ) 75,6 (193,6 ) Liquidità netta generata (usata) dalle attività operative (202,7 ) 158,1 (163,7 ) Flussi di cassa dalle attività d’investimento: Acquisti di investimenti (2,2 ) (1,5 ) (537,2 ) Scadenze di investimenti 84,8 83,5 83,9 Vendite di investimenti 74,0 — — Acquisto di proprietà e attrezzature (10,3 ) (5,7 ) (1,7 ) Opportunità commerciali, al netto di liquidità acquisite (12,6 ) (286,1 ) (19,6 ) Rilascio di liquidità vincolate in deposito da aggregazioni aziendali (120,0 ) — — Acquisto di immobilizzazioni immateriali (1,0 ) — (0,9 ) Altre attività d’investimento, nette (20,4 ) (8,0 ) (0,3 ) Liquidità netta generata dalle attività d’investimento o in esse usata (7,7 ) (217,8 ) (475,8 ) Liquidità generate dalle attività di finanziamento: Costi di emissioni di obbligazioni pagati — — (0,9 ) Imposte pagate inerenti alla liquidazione netta delle azioni conferite come patrimonio netto (5,7 ) (2,5 ) (8,2 ) Ricavato dall’emissione di azioni ordinarie 7,3 18,3 10,5 Pagamenti in adeguamento inerenti all’acquisto (56,6 ) — (25,1 ) Liquidità netta generata dalle attività di finanziamento o in esse usata (55,0 ) 15,8 (23,7 ) Effetto del cambiamento dei corsi valutari su liquidità, equivalenti e denaro vincolato (12,6 ) (19,3 ) (1,7 ) Cambiamento netto nelle liquidità, negli equivalenti e nel denaro vincolato (278,0 ) (63,2 ) (664,9 ) Liquidità, equivalenti e denaro vincolato, inizio periodo 1.185,2 1.248,4 1.500,4 Liquidità, equivalenti e denaro vincolato, fine periodo $ 907,2 $ 1.185,2 $ 835,5

ZYNGA INC. RICONCILIAZIONE DEI GAAP CON RISULTATI NON GAAP (in milioni, non sottoposti a revisione) Trimestre terminato addì 31 marzo 2022 31 dicembre 2021 31 marzo 2021 Riconciliazione delle entrate con le partite: Totale Entrate $ 691,2 $ 695,4 $ 680,3 Variazione negli importi di ratei e risconti passivi 3,7 21,2 39,2 Altri adeguamenti di partite — 10,0 — Partite totali $ 694,9 $ 726,6 $ 719,5 Riconciliazione delle entrate con le partite: Mobile Entrate $ 672,2 $ 673,9 $ 660,7 Variazione negli importi di ratei e risconti passivi 3,8 21,1 38,9 Partite totali $ 676,0 $ 695,0 $ 699,6 Riconciliazione delle entrate con le partite: Gioco online Entrate $ 537,7 $ 534,0 $ 557,0 Variazione negli importi di ratei e risconti passivi (9,4 ) 21,2 39,3 Partite totali $ 528,3 $ 555,2 $ 596,3 Riconciliazione delle entrate con le partite: Pubblicità e altro Entrate $ 153,5 $ 161,4 $ 123,3 Variazione negli importi di ratei e risconti passivi 13,0 0,1 (0,1 ) Altri adeguamenti di partite — 10,0 — Partite totali $ 166,5 $ 171,5 $ 123,2 Riconciliazione dell’utile (perdita) netto con l’EBITDA rettificato Utile (perdita) netto $ (24,5 ) $ (67,2 ) $ (23,0 ) Accantonamento per (benefici da) imposte sul reddito 21,6 42,1 13,4 Altre spese (reddito), nette/o 15,7 10,2 (8,9 ) Reddito da interessi (0,9 ) (1,4 ) (1,7 ) Interessi passivi 3,1 15,0 14,7 Deprezzamenti e ammortamenti 68,7 67,6 56,5 Spese associate alle transazioni di acquisizione 12,5 4,6 1,5 Adeguamento al corrispettivo potenziale (13,7 ) 28,9 33,4 (Guadagno) perdita su vertenze giuridiche e relative spese legali 12,0 — — Spese sostenute per affitti disdetti(1) 4,9 4,6 — Spesa associata alla retribuzione basata su azioni 45,0 42,2 37,2 EBITDA rettificato $ 144,4 $ 146,6 $ 123,1 Riconciliazione di spese operative GAAP con spese operative non GAAP Spesa operativa GAAP $ 424,0 $ 436,6 $ 425,1 Spese associate alle transazioni di acquisizione (12,5 ) (4,6 ) (1,5 ) Adeguamento al corrispettivo potenziale 13,7 (28,9 ) (33,4 ) Guadagno (perdita) su vertenze giuridiche e relative spese legali (12,0 ) — — Spese sostenute per affitti disdetti(1) (4,9 ) (4,6 ) — Spesa associata alla retribuzione basata su azioni (44,3 ) (41,4 ) (36,6 ) Spesa operativa non GAAP $ 364,0 $ 357,1 $ 353,6 Riconciliazione di liquidità derivante da attività operative per flusso di cassa libero Liquidità netta generata (usata) dalle attività operative $ (202,7 ) $ 158,1 $ (163,7 ) Acquisto di proprietà e attrezzature (10,3 ) (5,7 ) (1,7 ) Flusso di cassa libero $ (213,0 ) $ 152,4 $ (165,4 )

