Workday Aiuta i Clienti Globali a Promuovere Iniziative Sociali e di Sostenibilità con Offerte ESG Ampliate

MILANO, 12 maggio 2022 /PRNewswire/ — Workday (NASDAQ:WDAY), leader nelle applicazioni cloud aziendali per la finanza e le risorse umane, ha annunciato oggi nuove soluzioni e funzionalità ampliate per aiutare i suoi clienti globali a soddisfare le esigenze dell’evoluzione ambientale, sociale, e governance (ESG) e responsabilità d’impresa. Due nuove soluzioni – il reporting sociale per ESG e il rischio e la sostenibilità dei fornitori – integreranno l’attuale portafoglio di prodotti dell’azienda, che già supporta gli obiettivi ESG con soluzioni di appartenenza e diversità, approvvigionamento sostenibile, formazione sulla conformità, funzionalità di audit pervasivo e controlli interni, nonché pianificazione e analisi dei dati ESG.

Le organizzazioni di tutto il mondo stanno affrontando crescenti pressioni normative, come i nuovi standard recentemente proposti dalla SEC negli Stati Uniti e dall’European Financial Reporting Advisory Group (EFRAG) nell’UE, oltre a un crescente interesse e domanda da parte di investitori e altre parti interessate affinché le imprese adottino strategie e best practice di sostenibilità. Di conseguenza, Workday sta ampliando le proprie offerte ESG per continuare ad aiutare i clienti ad ottenere visibilità e informazioni dettagliate sui dati che sono fondamentali per soddisfare i requisiti ESG attuali e in via di sviluppo.

Inoltre, Workday consente al suo ecosistema più esteso, inclusi clienti, partner e la più ampia comunità, di implementare e adottare nuove capacità ESG utilizzando standard e tecnologie aperte per creare soluzioni estese sulla piattaforma Workday, contribuendo a supportare le iniziative ESG dei clienti globali tra regioni e settori.

Fare Leva sui Dati ESG con una Piattaforma FlessibileWorkday offre una piattaforma flessibile che consente a clienti e partner di adattarsi al continuo sviluppo delle normative ESG. Come fonte di verità per due componenti chiave del reporting ESG e della conformità – dati sui lavoratori e sui fornitori – Workday è in una posizione unica per supportare i clienti nell’evoluzione dei propri sforzi sociali, di responsabilità aziendale e di sostenibilità per soddisfare i requisiti di divulgazione, aiutandoli a monitorare i loro progressi verso gli obiettivi.

Con l’imperativo ESG più urgente che mai, Workday si basa sulle sue offerte esistenti continuando a innovare per aiutare i suoi clienti globali ad accelerare ed espandere i loro sforzi ESG con:

La soluzione di reporting sociale per ESG è stata resa disponibile daoggi e la soluzione di rischio e sostenibilità dei fornitori sarà disponibile più avanti nel 2022 senza costi aggiuntivi per i clienti Workday. La soluzione Accelerate2zero è stata resa disponibile da oggi da Deloitte per i paesi che hanno calcolato i propri fattori di emissione e li hanno resi pubblici.

Commenti alle Notizie”Mentre cerchiamo di creare un futuro più sostenibile, Workday si impegna a essere un partner proattivo, guidando l’innovazione continua per aiutare i clienti a portare avanti le proprie iniziative ESG”, ha affermato Pete Schlampp, chief strategy officer, Workday. “Non stiamo solo incontrando i clienti dove si trovano oggi, ma, attraverso i nostri investimenti e la nostra apertura, stiamo estendendo il valore che portiamo ai clienti attraverso il nostro ecosistema per aiutarli ad arrivare dove devono essere in futuro”.

“I recenti eventi, tra cui la pandemia globale, i disordini sociali e l’accresciuto attivismo dei dipendenti, combinati con un maggiore interesse di investitori e dipendenti e un panorama normativo in evoluzione, hanno catalizzato la domanda di soluzioni che aiutino a snellire, semplificare e aumentare la trasparenza in merito all’analisi e alla rendicontazione delle informazioni ESG in modo standardizzato e basato su parametri”, ha affermato Bjoern Stengel, practice lead, global sustainability research, IDC. “Qui vi è un’opportunità significativa per soluzioni cloud lungimiranti in grado di promuovere l’efficienza nella reportistica ESG e aiutare le aziende a concentrarsi su iniziative e consegne ESG strategiche fornendo dati operativi critici che le supportano nel loro percorso di trasformazione sostenibile”.

“Deloitte ha creato Accelerate2zero per aiutare i clienti a percorrere la strada verso la neutralità del carbonio con la pianificazione degli scenari e percorsi modello”, ha affermato Jennifer Steinmann, global climate & sustainability marketplace leader, Deloitte. “La richiesta dei clienti di soluzioni personalizzate ha creato un’opportunità per innovare sulla piattaforma Workday. La funzionalità collaborativa in Workday Adaptive Planning ha consentito a Deloitte di collegare le strategie di riduzione del clima ai dati finanziari e di fornire ai clienti un quadro più completo dei progressi e delle previsioni delle emissioni di carbonio”.

A proposito di WorkdayWorkday è fornitore leader di applicazioni cloud aziendali per la gestione finanziaria e delle risorse umane, che aiuta i clienti ad adattarsi e prosperare in un mondo che cambia. Le applicazioni Workday per la gestione finanziaria, le risorse umane, la pianificazione, la gestione delle spese e l’analisi sono state adottate da migliaia di aziende in tutto il mondo e in tutti i settori, dalle medie imprese a oltre il 50% delle aziende Fortune 500. Per ulteriori informazioni su Workday, visita workday.com.

Dichiarazioni previsionaliIl presente comunicato stampa contiene dichiarazioni di carattere previsionale comprese dichiarazioni sulle performance e i vantaggi previsti dei prodotti Workday. I termini “ritenere”, “potere”, “volere”, “stimare”, “continuare”, “prevedere”, “intendere”, “aspettarsi”, “cercare”, “pianificare”, “progettare” e simili espressioni si riferiscono a dichiarazioni di carattere previsionale. Tali dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi, incertezze e ipotesi. Se tali rischi si concretizzano o se le ipotesi risultano inesatte, i risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente dai risultati previsti in tali dichiarazioni previsionali. Sono inclusi, tra gli altri, i rischi descritti nei documenti societari depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC), compresi il Form 10-K per l’esercizio al 31 gennaio 2022 e le relazioni future che potremo depositare presso la SEC di volta in volta, che potrebbero determinare una differenza tra i risultati effettivi e le previsioni. Workday non si assume alcun obbligo né intende aggiornare tali dichiarazioni di carattere previsionale successivamente alla data del presente comunicato stampa.Eventuali servizi, funzionalità o caratteristiche non pubblicati e riportati nel presente documento, nel nostro sito web o su altri comunicati stampa o dichiarazioni di carattere pubblico e non ancora disponibili sono soggetti a modifiche a discrezione di Workday e potrebbero non essere rilasciati come previsto o non rilasciati affatto. I clienti che acquistano i servizi di Workday, Inc. devono assumere le decisioni di acquisto in base ai servizi, alle caratteristiche e alle funzioni attualmente disponibili.