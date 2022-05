Viva Wallet introduce le carte Discover® Global Network tra le sue soluzioni di pagamento

(Adnkronos) – ATENE, Grecia, 11 maggio 2022 /PRNewswire/ — Viva Wallet, la Neobanca Europea presente in 24 paesi che offre ai business di tutte le dimensioni servizi di accettazione di carte, per negozi fisici e online, annuncia oggi la sua collaborazione con Discover® Global Network.

Tutti i merchant Viva Wallet in Europa possono da ora accettare le carte Discover®, Diners Club International® e le carte del network, espandendo quindi la propria clientela, essendo più di 280 milioni i titolari di carte Discover® Global Network in tutto il mondo.

Le carte che funzionano su Discover® Global Network saranno accettate su dispositivi mobili attraverso Viva Wallet POS app, terminali di carte, così come su Smart Checkout, il gateway di pagamenti di Viva Wallet per store online.

“Siamo lieti di annunciare la nostra partnership con Discover®. Mentre continuiamo a espanderci in aree e segmenti di mercato chiave, puntiamo a rafforzare la nostra posizione attraverso partnership con i principali network di pagamenti come Discover®. Siamo impegnati a far crescere le nostre tecnologie di pagamento fornendo soluzioni di pagamento sicure, innovative e di alto livello, fatte su misura per le esigenze di piccoli e grandi business in Europa” ha affermato Giannis Vlasiou, Head of Acquiring, Viva Wallet.

“Viva Wallet è il primo partner di acquiring che offre l’accettazione di Discover® Global Network attraverso la tecnologia tap-on-mobile” ha affermato Chris Winter, Vice-President of Global Acceptance di Discover®. “Questo rapporto offrirà ai nostri titolari di carte ancora più opportunità per pagare utilizzando l’ultima tecnologia di pagamento”.

Discover® Global Network include Discover®, Diners Club International® e PULSE® e più di 25 partner del network in paesi come: Brasile, Sud Corea, Nigeria, India e Turchia. È presente in più di 200 paesi e territori con più di 60 milioni di commercianti.

Viva WalletViva Wallet è la principale neobank Europea interamente basata su cloud, che offre il futuro dei pagamenti, ora. Presente in 24 mercati, è l’istituto di pagamento con la maggiore estensione in Europa. La mission di Viva Wallet è cambiare il modo in cui i business pagano e vengono pagati, offrendo soluzioni di pagamento digitali complete e avanzate, altamente unificanti e localizzate e servizi bancari incorporati, creati per i bisogni delle aziende. Le ultime innovazioni includono “Tap-on-phone Viva Wallet POS app” che trasforma qualsiasi telefono Android in un terminale per carte, e il gateway di pagamento “Smart Checkout” che può aumentare le conversioni fino al 21%. Rappresentante di un’economia sostenibile senza contante, Viva Wallet sfrutta il potere delle sue dirompenti tecnologie in-house per fornire servizi di pagamento digitale in 19 lingue e 10 valute, con oltre 24 metodi di pagamento.

