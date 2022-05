Vitamine ed integratori contro lo stress psicofisico

(Adnkronos) –

Milano, 5 Maggio 2022 – Essenziali per il corretto funzionamento dell’organismo, le vitamine sono dei micronutrienti con funzioni bio-regolatrici. Agendo da coenzimi, catalizzano le reazioni chimiche necessarie alla vita. Alcune di esse, infatti, intervengono nel processo di glicolisi, altre nella crescita e nello sviluppo di ossa, capelli e denti. Ci sono anche quelle che intervengono sulla salute di occhi e sistema nervoso. Gli integratori multivitaminici che trovi su Salutebenesserediete.it rappresentano un valido aiuto nei periodi di stress e nei cambi di stagione.

Cosa sono le vitamine



Le vitamine sono dei composti essenziali appartenenti alla categoria dei micronutrienti. Ciò significa che ne bastano piccole quantità giornaliere (nell’ordine di milligrammi) per garantire all’organismo il corretto funzionamento.

La prima vitamina venne scoperta dallo scienziato polacco Casimir Funk nel 1912 e da allora ne sono state individuate ben 13. Il nome, significa letteralmente “ammina della vita”, in quanto questi composti organici sono alla base dell’esistenza umana.

Alcune di esse vengono prodotte autonomamente dal corpo, ma la maggior parte proviene da un’alimentazione sana ed equilibrata. I vegetali costituiscono, infatti, la fonte primaria di vitamine. Per ovviare ad una possibile carenza, si può ricorrere a delle formulazioni sintetiche, prodotte cioè in laboratorio a partire dagli anni Trenta, del tutto simili ai micronutrienti essenziali presenti in natura.

Come si classificano



Le vitamine sono attualmente 13 e caratterizzate da una struttura chimica differente che contribuisce a stabilire funzioni e proprietà. A tal proposito, vengono classificate in due macro gruppi:

• liposolubili, ovvero in grado di sciogliersi nei grassi. Appartengono a questa categoria le vitamine A, D, E e K immagazzinate nel tessuto adiposo o nel fegato oppure espulse dalle feci. Per poter assimilare questi micronutrienti è necessario introdurre nella dieta quotidiana un adeguato apporto di lipidi.

• Idrosolubili, ovvero capaci di sciogliersi in acqua. Fanno parte di questa categoria le 8 vitamine del gruppo B e la vitamina C. Questi composti organici vengono eliminati dall’organismo attraverso le urine e, pertanto, è indispensabile assumerle quotidianamente con l’alimentazione.

Meritano un accenno anche le provitamine, nutrienti semi-essenziali convertiti in vitamine dall’organismo. Un esempio concreto è il betacarotene o, altrimenti noto come provitamina A. Il pigmento, naturalmente presente in tutti i vegetali di colore giallo, arancione oppure rosso, nonché in alcune verdure a foglia verde, viene trasformato dal fegato in vitamina A, importante per la vista, la divisione cellulare, la crescita, il differenziamento dei tessuti, per il rafforzamento del sistema immunitario e la riproduzione.

Dove si trovano le vitamine



Come già accennato, alcune vitamine vengono prodotte autonomamente dall’organismo, ma in misura minima e non utile per far fronte alle funzioni vitali del corpo, motivo per cui bisogna assimilarle attraverso la dieta quotidiana.

Le piante riescono a produrre un quantitativo molto elevato di micronutrienti essenziali, per tale motivo rappresentano una buona fonte di vitamine.

All’interno di un’alimentazione sana e bilanciata, quindi, non dovranno mai mancare:

• frutta e verdure a foglia verde come kiwi, spinaci, broccoli, lattuga, bietole, fonte di vitamine A, C, E, K e del gruppo B.

• Vegetali di colore rosso come fragole, ciliegie, pomodori, anguria, peperoni e pomodori, ricchi di vitamine del complesso B, A e C.

• Prodotti della terra di colore giallo e arancione come carote, zucca, albicocche, ananas, limone fonte di betacarotene e di vitamina C.

• Ortaggi di colore blu e viola come uva, melanzane, barbabietole, cavolo rosso, ricchi di vitamine del gruppo B.

• Cipolla, porro e aglio sono anch’essi fonte di vitamine del complesso B.

• Uova, pesce, carne rossa e latticini contengono invece vitamine A, D, E, K e del gruppo B.

Funzioni delle vitamine



Sulla base della struttura chimica differente, le vitamine svolgono ruoli diversi anche se insieme concorrono nel garantire il corretto funzionamento dell’organismo. Sono coinvolte in tantissime reazioni e processi metabolici. Ad esempio, i micronutrienti essenziali del gruppo B permettono la produzione di energia in qualità di coenzimi, senza però apportare calorie.

Le vitamine C ed E hanno importanti proprietà antiossidanti, sono indispensabili cioè per contrastare l’azione dannosa dei radicali liberi, responsabili dell’invecchiamento cellulare e quindi anche cutaneo.

La vitamina A è utile per il benessere della pelle e per la salute degli occhi. Esistono, inoltre, micronutrienti coinvolti nella regolazione ormonale, preposti allo sviluppo e al corretto funzionamento dei tessuti e degli organi interni. Insomma, è pacifico che da questi composti organici dipende l’esistenza e il benessere dell’uomo.

Conclusioni



Le vitamine sono composti essenziali nell’organismo. Una possibile carenza può avere delle conseguenze più o meno gravi e comportare lo sviluppo di alcune patologie gravi e irreversibili come il rachitismo (causato da un deficit della vitamina D) oppure lo scorbuto (legato all’assenza di quella C). Si parla di avitaminosi quando si registra una mancanza totale di vitamine, causata da un’alimentazione non adeguata oppure da alterazioni intestinali che ne impediscono il corretto assorbimento.

Le carenze vitaminiche possono dipendere da malattie congenite, dall’abuso di alcolici, di nicotina e perfino di lassativi. Per ridurre i sintomi e impedire il decorso delle patologie è importante agire tempestivamente includendo nella dieta gli alimenti ricchi della vitamina mancante.

Se dovessero sussistere dei problemi di assorbimento del nutriente è possibile ricorrere agli integratori alimentari, del tutto simili alle vitamine presenti in natura. Tuttavia, prima dell’assunzione e per avere un’idea sul corretto dosaggio giornaliero è utile chiedere consiglio al medico di fiducia, in modo da prevenire l’ipervitaminosi, ovvero un’eccessiva presenza nell’organismo di una o più vitamine.

Contatti: info@salutebenesserediete.it

info@salutebenesserediete.it