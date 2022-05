Verissimo: la puntata del 14 maggio

Sabato 14 maggio, alle ore 16.30 per la prima volta a “Verissimo”, non per parlare di politica, ma per un racconto personale, sarà ospite il leader di Italia Viva Matteo Renzi.

In studio Raoul Bova, in partenza il 18 maggio su Canale 5 con la fiction “Giustizia per tutti” e l’ex concorrente di “Grande Fratello Vip” Lulu’ Selassiè, per raccontare la sua verità sulla fine della storia d’amore con Manuel Bortuzzo.

Intervista padre-figlio per Jeremias e Gustavo Rodriguez. E ancora, spazio ad “Amici” con l’ultimo eliminato in semifinale: il ballerino Dario e a Cristina Chiabotto, a breve mamma per la seconda volta.