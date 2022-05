Vaiolo scimmie, in buone condizioni due casi in Lombardia

(Adnkronos) – Due casi di vaiolo delle scimmie sono stati diagnosticati dal laboratorio di virologia del San Matteo di Pavia. A quanto fa sapere la vicepresidente e assessore al Welfare della Regione Lombardia, si tratta di un paziente italiano visitato al San Gerardo di Monza, che è stato dimesso ed è tornato al suo domicilio dove osserva il periodo di quarantena e di un turista straniero alloggiato in un albergo, per il quale per questioni epidemiologiche si è preferito il ricovero presso il Policlinico di Milano. Entrambi i pazienti sono in buone condizioni e vengono seguiti dal personale sanitario.