Vaiolo delle scimmie Italia, Sileri: “Niente allarmismi, istituzioni attente”

(Adnkronos) – Sul vaiolo delle scimmie “le istituzioni sono attente, ma non c’è allarmismo. I casi di persone contagiate, in totale nel mondo, sono al momento una ventina, la differenza rispetto a precedenti focolai è che molti di questi casi non hanno un legame epidemiologico con le zone dell’Africa in cui il vaiolo delle scimmie è endemico”. Lo ha detto all’Adnkronos Salute il sottosegretario alla Salute Pierpaolo Sileri.

“Il consiglio, nel caso in cui si avvertano dei sintomi, in particolare la comparsa di vescicole tondeggianti, è quello di rivolgersi al proprio medico di famiglia”.