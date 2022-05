Vaccini Covid, accordo Ue-Pfizer per consegna in autunno

(Adnkronos) – Vaccini contro il Covid, la Commissione Europea ha firmato un accordo con BioNTech e Pfizer per la modifica del calendario di consegna. Con questa intesa le dosi, attese per giugno, potranno invece essere consegnate agli Stati membri a partire da settembre e per tutto l’autunno-inverno 2022-23, quando i vaccini esistenti dovrebbero essere stati adattati alle nuove varianti del Sars-CoV-2 in circolazione.