(Adnkronos) – L’ingresso dell’Ucraina nell’Unione Europea verrà deciso entro giugno. La presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, ha parlato oggi via call con il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, dopo il G7 di ieri, della richiesta di adesione all’Ue presentata dal suo Paese e attende di “ricevere le risposte al questionario per l’adesione. La Commissione – informa via social – punta a dare la sua opinione nel prossimo giugno”.