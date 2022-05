Ucraina, Pelosi a Kiev per incontro con Zelensky

(Adnkronos) – La speaker della Camera dei rappresentanti Usa, Nancy Pelosi, è a Kiev, dove ha incontrato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky. A rendere pubblica la visita è stato lo stesso Zelensky, che ha pubblicato su Twitter un video dell’incontro.

“Compiamo questa visita per ringraziarla per la vostra battaglia per la libertà. La vostra battaglia è per tutti. Il nostro impegno è essere qui fino alla fine della battaglia”, dice nel video la Pelosi che era accompagnata da alcuni deputati americani. Mentre Zelensky nel post che accompagna il video ha scritto: “Ho incontrato la speaker della Camera Usa Nancy Pelosi a Kiev. Gli Usa sono leader nel forte sostegno alla lotta contro l’aggressione russa. Grazie per l’aiuto alla protezione della sovranità e dell’integrità territoriale del nostro stato!”