Ucraina, Kiev: “Putin vuole occupazione totale Donbass entro 1 luglio”

(Adnkronos) – Il presidente russo Vladimir Putin ha incaricato l’esercito di arrivare fino ai confini amministrativi del Donbass, in Ucraina sud-orientale, entro il 1 luglio. Lo riporta il Canale 24 ucraino che, citando fonti di intelligence di Kiev, parla di piani del Cremlino di completare l’occupazione delle regioni di Luhansk e Donetsk rispettivamente entro il 1 giugno e il 1 luglio.

La Russia sta concentrando tutte le sue forze sulla presa di Severodonetsk, dove continuano i combattimenti strada per strada. Ieri le truppe sono riuscite a sfondare parzialmente le difese delle forze armate ucraine e ad addentrarsi in profondità a Severodonetsk che ora sarebbe controllata per metà dalle forze armate russe. La situazione nella regione di Donetsk per i russi sarebbe molto più difficile che nella regione di Luhansk, secondo l’emittente.