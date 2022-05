Ucraina, Kherson chiederà annessione a Russia

(Adnkronos) – La nuova leadership insediatesi nella regione ucraina di Kherson prevede di fare una richiesta formale a Mosca per entrare a far parte della Federazione Russa. “Le autorità della regione di Kherson faranno appello al presidente russo Vladimir Putin per includere la regione in Russia”, si legge in una dichiarazione su un nuovo canale Telegram che sembra essere collegato all’amministrazione filo-russa. L’appello è attribuito a Kirill Stremousov, il nuovo vice capo dell’amministrazione militare-civile di Kherson.

Continua intanto l’assedio all’acciaieria Azovstal di Mariupol. I combattenti ucraini non lottano solo per il loro Paese ma per “l’intera civiltà occidentale”, ha detto il parlamentare ucraino Andrii Osadchuk, che, a Sky News, ha definito i combattenti “icone di coraggio”, assicurando che Kiev sta facendo tutto il possibile “per salvare i nostri eroi”. Il deputato ha poi riferito che all’interno dell’impianto “non ci sono civili”, mentre sono rimasti lì solo “i militari”.

Da parte sua Volodymyr Zelensky ha lodato la “forza sovrumana” delle truppe ucraine nella guerra in Ucraina a causa dell’invasione russa. “Sono grato a tutti i nostri difensori che stanno combattendo e dimostrando una forza davvero sovrumana per scacciare l’esercito degli invasori, un tempo il secondo esercito più potente al mondo”, ha detto il presidente ucraino nel video messaggio diffuso nelle scorse ore.

Zelensky ha fatto riferimento agli aggiornamenti dei militari ucraini, alle “buone notizie”, riguardo la regione di Kharkiv. “Le forze di occupazione vengono gradualmente allontanate” dalla regione, ha affermato, esortando “a non diffondere emozioni eccessive”. “Non dobbiamo creare un clima di pressione morale, quando ci si aspettano certe vittorie ogni settimana e persino quotidianamente”. “Le Forze armate ucraine stanno facendo di tutto per liberare il nostro territorio – ha incalzato – tutte le nostre città, Kherson, Melitopol, Berdyansk, Mariupol e tutte le altre”.