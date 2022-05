Ucraina, Gb: “Aumentano bombardamenti russi indiscriminati’

(Adnkronos) – Guerra in Ucraina, la Russia “cerca di far riprendere slancio alla sua avanzata nel Donbass”. E’ quanto sostiene l’intelligence britannica nel suo consueto aggiornamento della guerra in Ucraina, sottolineando come Mosca stia ricorrendo sempre di più “a bombardamenti indiscriminati di artiglieria a causa della limitata capacità di acquisizione degli obiettivi e della volontà di non rischiare di far volare i propri aerei da combattimento oltre le proprie linee”. “Nelle prossime settimane la Russia probabilmente continuerà a ricorrere in modo pesante a massicci attacchi di artiglieria” spiegano.