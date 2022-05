Ucraina, Calenda: “Berlusconi oltre Salvini, ma un centrodestra normale?”

(Adnkronos) – “E qui siamo oltre Salvini. Possibile che questo paese non riesca ad avere un centrodestra normale?!”. Lo scrive su Twitter Carlo Calenda commentando le parole di Silvio Berlusconi sull’invio di armi all’Ucraina.

“Io dico che inviare armi significa essere cobelligeranti, significa essere anche noi in guerra” ha detto il leader di Forza Italia parlando con i cronisti. “Cerchiamo di far finire in fretta questa guerra e se dovessimo inviare armi sarebbe meglio non farne tanta pubblicità”, ha aggiunto Berlusconi.