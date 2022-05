Ucraina, Biden: “Finlandia e Svezia rapidamente nella Nato”

(Adnkronos) –

Storica “richiesta di adesione alla Nato da Finlandia e Svezia”. Così il presidente americano Joe Bideh ha definito la scelta dei due Paesi scandinavi che, dice, “accolgo con favore e sostengo”. “Non vedo l’ora di lavorare con il Congresso degli Stati Uniti e i nostri alleati della Nato per portare rapidamente Finlandia e Svezia nella più forte alleanza difensiva della storia”.

“La Svezia e la Finlandia hanno preso l’importante decisione di cercare l’adesione alla Nato, dopo processi democratici approfonditi e inclusivi”, ha proseguito Biden, sottolineando il suo impegno “ferreo” nei confronti della Nato e dell’articolo 5. “Gli Stati Uniti lavoreranno con Finlandia e Svezia per rimanere vigili contro qualsiasi minaccia alla nostra sicurezza condivisa e per scoraggiare e affrontare l’aggressione o la minaccia di aggressione”, mentre saranno valutate le loro richieste di adesione alla Nato.

Sottolineando che “Finlandia e Svezia sono partner stabili e di lunga data degli Stati Uniti”, Biden ha affermato che i due Paesi, entrando nella Nato, “rafforzeranno ulteriormente la nostra cooperazione in materia di difesa e ciò andrà a beneficio dell’intera Alleanza transatlantica”.

“Attendo con impazienza di accogliere domani a Washington il presidente finlandese Sauli Niinisto e la premier svedese Magdalena Andersson, così da poterci ulteriormente consultare sulle loro domande di adesione alla Nato e sulla sicurezza europea” conclude Biden.

“Non andrò in Turchia, ma penso che andrà tutto bene”, ha detto ancora Biden in riferimento alle riserve di Ankara per l’ingresso. Parlando con i giornalisti, Biden ha ricordato: “Mesi fa ho ricevuto una telefonata del presidente finlandese, che voleva venire da me e vedermi, l’ho visto, mi ha detto quello che pensava. E ho ricevuto una telefonata dei leader di Svezia e Finlandia, che vedrò domani. Penso che sarà tutto ok”.