Trump, respinto ricorso contro il bando da Twitter

(Adnkronos) – Un giudice della California ha respinto il ricorso presentato da Donald Trump contro Twitter per la decisione della piattaforma di mettere al bando l’ex presidente dopo l’assalto al Congresso del 6 gennaio 2021. Il ricorso, inizialmente presentato da Trump lo scorso anno in Florida insieme alle analoghe denunce a Google e Facebook, come parte di una più ampia strategia per mobilitare i conservatori che accusano le società di social media di censurare le loro posizioni.

La decisione del giudice arriva dopo che il fondatore di Tesla e Space X Elon Musk ha annunciato la sua intenzione di comprare Twitter, puntando il dito contro le politiche per limitare gli estremisti considerate una limitazione della libertà di espressioni. Affermazioni che hanno suggerito la possibilità che il bando di Trump da Twitter possa essere rimosso.

Trump, comunque, ha affermato che anche se cadrà il bando, non tornerà a twittare perché continuerà ad usare il nuovo social da lui creato, Truth Social, che in effetti non sta avendo un lancio brillante. Musk da parte sua ha detto di “non avere avuto comunicazioni dirette o indirette” con Trump riguardo all’acquisto di Twitter.

Nella sua sentenza, il giudice distrettuale James Donato ha definito non plausibili gli argomenti sostenuti dai legali di Trump che nel ricorso avevano aggiunto una serie di altre persone i cui account erano stati sospesi per disinformazioni su vaccini e elezioni 2020.