Trani, precipitano due velivoli ultraleggeri: due morti e tre feriti

(Adnkronos) – Due velivoli ultraleggeri sono precipitati nelle campagne di Trani. Due passeggeri sono morti (dovrebbero essere gli occupanti di uno dei mezzi aerei) e altri tre sono rimasti feriti. Sul posto è intervenuta la Polizia di Stato.

Secondo quanto si apprende due Piper si sarebbero scontrati in volo: uno dei due è precipitato non lasciando scampo ai due passeggeri morti sul colpo. L’altro velivolo ha probabilmente tentato un atterraggio di emergenza ed è caduto in un’altra zona. Una persona a bordo è stata portata nell’ospedale di Andria in codice rosso, anche se le sue condizioni non sono ritenute gravi.