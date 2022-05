“Tra Fede e Storia”, al via la speciale mostra fotografica a Sutri

(Adnkronos) –

Sutri, 30 aprile 2022 – “Tra Fede e Storia” è la speciale mostra fotografica ospitata dalla Irtus Gallery di Sutri, in provincia di Viterbo. La mostra sarà aperta ai visitatori gratuitamente per tutti i fine settimana fino al 15 maggio. I visitatori rimangono molto colpiti dai particolari scatti di Max Angeloni, fotografo che riesce a far entrare le immagini nell’animo di chi le guarda.

L’artista ha sottolineato come la fotografia possa essere un mezzo di espressione dell’Arte Sacra. Secondo Angeloni “le ricostruzioni storiche sono un mondo affascinante. Permettono di fissare in un fotogramma un istante avvenuto secoli o millenni prima. Consentono di ricreare un momento storico o religioso o rivisitare un’opera d’arte”.

Ovviamente i risultati che si vedono in queste mostre sono frutto di “un lavoro di squadra e necessita sicuramente di affiatamento”, perché si tratta di un “genere fotografico in cui lo scatto è sicuramente solo un aspetto dei mille che bisogna prevedere e programmare”.

Nel corso degli anni si sono aggiunti lavori centrati principalmente sulla ricerca di interpretare l’arte sacra attraverso un mezzo fotografico ed una concordanza storica accurata. Così sono nate la Via Crucis – La via dolorosa, Mt. 9,9-13 (la Vocazione di Matteo), ADZERO (Anno Domini Zero) ed infine AQUA.

Angeloni ricorda come realizzare una mostra che fosse la sintesi del percorso compiuto in questi anni è stata la naturale conclusione di questo cammino. Un modo per fissare un punto insieme a tutti coloro che hanno reso possibile materializzare le idee nel corso di questi 10 anni. Un modo per capire se la fotografia possa essere un efficace mezzo per continuare la lunga tradizione italiana dell’Arte Sacra.