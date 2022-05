Timperi, rose per la Setta e Muccitelli. Fuoriprogramma oggi a Uno mattina in famiglia dove Tiberio Timperi ha concluso la puntata del sabato regalando alle sue “ragazze”, le Co conduttrici Monica Setta e Ingrid Muccitelli, due rose appena colte dal bouquet dell’esperta di ecologia Lucia Cuffaro. Rosa rossa per Ingrid e rosa gialla per Monica da parte del padrone di casa Timperi che ha dato appuntamento a domani alle 6.30 sempre su Rai 1. Durante la puntata è stato lanciato anche l’ultimo libro di Monica Setta (il quindicesimo) Italia, domani. Il futuro (felice) spiegato ai figli, edito da Rai libri in libreria dal 31 marzo e già in testa alle hit di vendita pure sulle piattaforme digitali di Amazon.