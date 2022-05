La Tiktoker Gaia Bianchi con l’imprenditore Steven Basalari: ecco cosa accade al Numer One

L’imprenditore Steven Basalari e Gaia Bianchi al Number One. Ad accoglierli una oceanica, visto che la tiktoker con oltre 2 milioni di followers è tr gli ospiti più attesi. Parola d’ordine: musica. La pista s’illumina. Al Number One, la storica discoteca del Bresciano, arriva l’influencer Gaia Bianchi che su Tik Tok conta 2,5 milioni di followers. Per lei una serata da urlo nella discoteca dell’imprenditore Steven Basalari.

Per Gaia una folla oceanica di persone nel segno della ripresa, dove le discoteche sono tornare finalmente a riempirsi. Gaia Bianchi è sicuramente una fuoriclasse dei social: a soli 16 anni, è una delle influencer italiane più seguite tra Instagram e TikTok. L’incontro con Steven Basalari porta così la pista a riempirsi con tantissime persone che arrivano da ogni parte d’Italia nella discoteca bresciana. Tra l’altro anche Basalari sta volando sui social, soprattutto su Tik Tok dove i suoi video con tantissimi personaggi stanno diventando virali (come ad esempio i rapper Paky e Shiva).