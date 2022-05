The band: la puntata del 13 maggio

Quarta puntata di The Band, in onda venerdì 13 maggio alle 21.25.

Alla conduzione ci sarà Carlo Conti, accompagnato dalla super giuria formata da Carlo Verdone, Gianna Nannini e Asia Argento.

Si tratta del penultimo appuntamento con il talent in vista della finalissima del 20 maggio.

Gli accoppiamenti: Giusy Ferreri-Cherry Bombs, Irene Grandi-N’ice Cream, Dolcenera-Anxya Lyitics, Federico Zampaglione-JF Band, Marco Masini-Mons, Francesco Sarcina-Living Dolls, Rocco Tanica-Achtung Babies, Enrico Nigiotti-Isoladellerose. La terza puntata è stata vinta dal gruppo Isoladellerose con ‘Credimi ancora’ di Marco Mengoni, seguiti dagli Achtung Babies che hanno presentato ‘Ordinary world’ dei Duran Duran, e dalla JF Band con ‘Un’estate fa’ di Franco Califano.

Ma tutti hanno mostrato grandi progressi grazie ai preziosi consigli dei tutor e, perché no, dei 3 giudici. In questa quarta puntata può succedere ancora di tutto. Niente è ancora deciso, le sorprese potrebbero essere dietro l’angolo. Ricordiamo che la valutazione è doppia: voteranno non solo Verdone, Nannini e Argento, ma anche gli stessi tutor, che però non potranno esprimersi sulla propria band. Dal punto di vista della comicità, sono i Boiler (Federico Basso e Davide Paniate) a intrattenere pubblico e telespettatori nelle vesti di improbabili giornalisti.