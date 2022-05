(Adnkronos) – Terremoto di magnitudo 3.6 oggi alle 12.40 nella zona tra Lampedusa e Linosa. Secondo i dati riportati dall’Ingv la scossa è avvenuta a una profondità di 10 chilometri. “In molte zone di Lampedusa e Linosa abbiamo avvertito chiaramente la scossa – spiega il sindaco Totò Martello -, ma al momento non si registrano danni né problemi per le persone, se non la comprensibile paura da parte di alcuni cittadini”.